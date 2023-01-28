Gin Lee找數開Live騷　同歌迷玩有問必答

歌手李幸倪（Gin Lee）加盟英皇娛樂後推出首支作品《Dum Dum》MV，上架4日便突破100萬收看次數，她早前於社交平台宣布，MV到達100萬點擊便會舉行網上音樂會答謝樂迷，而昨日（27日）她舉行「找數音樂會」，約1小時共唱了9首歌曲。

音樂會選址學校圖書館，原來是Gin的主意：「我好希望搵一個同以往唔同、又或者所有歌迷印象中會做音樂會嘅場地，既然大部分人成長嘅地方都喺學校，就提議可唔可以搵到一個好靚嘅圖書館呢？所以今次音樂會特別揀選咗一間學校裏面嘅圖書館。」

音樂會甫開始，她便以方大同的《愛愛愛》、陶喆的《普通朋友》及Justin Bieber的《Yummy》為音樂會打開序幕：「今日揀咗一啲同我成長過程好有關係嘅歌，頭兩首歌係方大同同陶喆，我細個返學嘅時候係非常之喜歡佢哋嘅歌，亦都係我好好嘅學習對象。」

她表示十分掛念一眾樂迷，休息後決定重新出發，並決定一定要舉行網上音樂會，跟樂迷互動一番。歌迷對鏡頭後她的日常生活十分感興趣，例如問到如何跟她的貓咪「杏仁糊」相處、又問到最近煲開甚麼劇，她透露家姐推介《Wednesday》，於是她便一口氣看完整部劇集。隨後便唱出最近大熱劇集《First Love》的同名主題曲及自己初出道時歌曲《今天終於一個回家》。

除了貓咪、煲劇，歌迷又問到護膚秘訣、減肥斷食等話題，她都一一解答，有歌迷問會否舉行大型演唱會時，她指計劃當中，她亦提到除了音樂，自己亦對演戲也感興趣，不過首先要做好音樂：「因為我實在有太多嘢喺音樂上想同大家分享。」提到電影，她笑言從小便喜歡看動作電影，還有想過當武打明星。

她又被問到如果MV達到200萬點擊又會否再派福利？她爽快答應：「好呀，咁大家就要再睇多啲我嘅MV啦，到時我就會再公布有乜嘢彩蛋畀大家。」歌迷問到以一句說話對一年後的自己說，她說：「我希望一年後嘅我更靚、更勇敢，少啲顧慮、少啲Fear，做自己多啲！可以再開心啲，同埋健康。睇番一年前嘅自己就會覺得，Good Job！呢一年做得好！我希望一年後嘅自己係會Feel Proud of Myself。」最後，特別以重新編曲的《Dum Dum》，為音樂會畫上句號。