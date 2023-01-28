【Zac玩Zac食】戥酒店高興　細嘗5周年限定餐單

由歷史建築美利大廈保育改建而成的酒店轉眼已五周年誌慶，期間經歷咗3年嘅疫情洗禮，深明健康對每個香港人的珍貴性，所以在 2022年12月20日這個充滿紀念價值的日子，邀請咗企業客戶及媒體參加來回酒店及中環的五公里跑、專業導師教授的瑜伽班及一場簡單而隆重的慶典，為一連串周年慶祝活動揭開序幕。

今年2月至5月期間的限定日子，酒店兩大副行政總廚，加埋中菜部行政總廚、Popinjays主廚及甜品部行政總廚等5位大廚將聯手創作一份5道菜的「嚐味菜單」，讓大家一次過品嘗酒店內多間餐廳的招牌菜式。

頭盤的涼拌天使麵配新鮮即刨黑松露和三文魚子，食用時沾點碟上裝飾用的紅菜頭乾粉，為天使麵加上一點甜味！Chef Lexine於2011年在法國得獎名物香煎法國鵝肝更是一絕，而旁邊的雲呢拿蘋果煮亦能解膩。接着有中菜陳師傅的招牌酥炸焗釀鮮蟹蓋，吃貨的都一定知道這個招牌蟹蓋從不會叫人失望。

和牛二重奏單看擺盤及分量已叫人咋舌，Striploin 牛味濃郁，烤至粉嫩軟熟帶炭焦香；而燉牛肋肉軟腍人味；比較少有的小牛胸腺外脆內嫩，油脂甘香邪惡但又令人欲罷不能！

最後名為「Inspiration of Rouge」的甜品精緻得像一件藝術品，艷紅朱古力球在侍應倒下暖心焦糖醬時慢慢融化後另有乾坤，甜品控絕不能錯過！

共9晚的5道菜「嚐味菜單」只在每月限定日子供應，詳情可DM我IG或FB專頁話你知。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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