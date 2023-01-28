姚焯菲最快復活節返港　有「思鄉病」瞓唔着！

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）早前搭夜機飛抵新西蘭升學，現已抵達當地酒店準備入學的她，在網上開Live跟粉絲「小菲象」傾足15分鐘，素顏的她不停嘟嘴、甜笑，更逾4度說掛住香港，冧到「小菲象」失魂，又透露最快於復活節返港。據其所讀的學校的校曆表所知，1年放4次假，而最長的假期可達2個月。

Chantel表示離港3日已有「思鄉病」：「唔係好慣有Jet Lag，喺床攤咗好耐都瞓唔到，我知道撳電話更加瞓唔着，所以就冇撳，攤喺張床度碌嚟碌，碌咗3個鐘先瞓到，同埋我呢幾日盡量夜晚都食少啲，不過呢2日胃口唔係咁平時咁好，唔每分每秒想食嘢。」

有粉絲問她可習慣做全職學生，她不諱言不慣：「以前一星期有幾次工作，或放咗學有工作，但依家就冇咗，可以有時間做其他嘢，依家多啲時間做運動呀，或者做學校嘅課外活動呀。」又稱日前已試新校服，其父母陪伴1、2個星期就會離開，之後會住學校宿舍，但暫時未和室友見面，不過遇見同級不同班的同學：「我哋可以傾吓偈，我會讀英文、中文、數學、生物學及經濟，仲會繼續學唱歌、彈琴。」

有粉絲問到可習慣當地天氣？她就表示新西蘭長期是藍天，不過發覺現時就算是夏天也只得攝氏20度，氣溫較涼，更遇上大風雨：「室內算溫暖可以着短袖衫，但室外好凍，啲風差啲吹走我把遮。」期間她又安撫「小菲象」謂只帶了1個篋行李及1個背囊：「其實我真係唔係嚟好耐，嚟呢度一陣就返去香港放假再返嚟。」且會不時上載新片上網，她亦錄了合唱及獨唱歌共4首，最後她還說：「大家唔使擔心，我好快返嚟，希望呢個Live畀到你哋安心，返嚟香港見啦。」