張敬軒預祝「軒公誕」　過千歌迷逼爆九展

下星期三（2月1日）是張敬軒生日，由於他已多年沒有跟朋友或歌迷慶祝生日，今年一眾歌迷為給他一個驚喜，自發性地於九龍灣展貿中心一場地舉行展覽，為軒仔預祝生日。

現場布置除了有多軒仔的巨型靚相，更將他於賀歲片《超神經械劫案下》中角色「有成」製作成蛋糕。他到場前，已有千多名歌迷於場內等候逼爆九展，當他到場後，歌迷的尖叫及歡呼聲震耳欲聾，期間有歌迷點歌，希望他可以獻唱《賽勒斯的愛》，他爽快答應，在毫無預備下清唱一曲，歌迷亦十分識做，即來一個全場大合唱《櫻花樹下》作回禮。

他表示十分多謝過去1年，無論在音樂上、演唱會及電影的支持：「有時我自己啲歌、演唱會唱得唔好、自己嘅歌做得唔滿意，甚至乎呢套戲有沙石嘅地方，但Fans都好努力去撐我！呢啲係我嘅福氣，所以我好感恩。呢個世界有咁多人、有咁多出色嘅Artists，但大家選擇嚟Follow我、支持我，好多謝大家。」

他謂人生有很多階段，人大了慢慢知道人生當中並非所有事情都是應分，因此會額外珍惜：「唱歌、做演唱會都唔係應分有觀眾、唔係應分有人鍾意自己，咁就會額外珍惜。買我歌迷會嘅Product、我嘅唱片、演唱會飛，每一張飛我都知道係你哋生活入面，無論你哋嘅經濟狀況如何，但嗰個金額都係你哋生活日常開支嘅一部分，所以我好感恩大家可能買少咗一件自己嘅心頭好，或者嗰個月慳啲錢去睇我個Show，去Support我，所有呢啲情意，我都會永遠擺喺心入面。不過有時因為好多情況，冇辦法同每一位朋友影相、簽名，或者傾好耐，但希望大家知道張敬軒心入面係有呢份感情。」

分享特別感想

一向不愛過生日的他坦言這一次特別感想：「3年疫情我開咗3次演唱會，中間都有好多阻滯，但每一次重開，大家嘅氣氛同支持都會加倍，所以好感恩喺呢3年疫情入面，大家喺網上又好、喺各個場合大家畀我嘅Support。見到好多新面孔加入，希望大家知道自己喜歡嘅係一個乜嘢人，好似交朋友咁。我成日覺得我同我嘅Fans有心靈上嘅交流係好重要。有時我唔係成日出嚟，或者有時唔喺香港，但大家喺生活當中，張敬軒都會起到一個支撐嘅作用，精神層面又好、心靈層面都好，我與大家同在嘅，多謝大家。」