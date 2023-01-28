曾短暫回家！阿Mo求強健肌肉　重新學走路

去年7月在MIRROR演唱會中受傷的舞者李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師的第27封代禱信在今晚（28日）發出，他感恩在連日的新年假期中，醫護人員仍然盡心盡力照顧阿Mo，並指阿Mo曾出院返家數小時：「感謝神，啟言一直想念著濶別半年的居所，終於上週有機會重訪數小時呢。」他更透露阿Mo現時的心願是求神讓他好好的學行路：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

至於已展開全新療法的阿Mo，要加強神經信號，並在下月要透過「外骨架」（Exoskeleton）訓練腦部接受及發放指令，希望大家為他禱告：「請為藉『針對部位磁場刺激』（Targeted Magnetic Stimulation TMS）使四肢神經能習慣接收訊號禱告。願創造主繼續藉各專門技術的專家及器材，並加上祂的創造能力，使啟言更能一步一步的掌握感覺和活動的能力。」、「請為每天能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓，可以於下月第二週進入另一階段，利用『外骨架』(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣，並同時強化腳部肌肉的協調禱告 。」又指阿Mo雖然血含氧量正常，但胸肌仍未能幫助正常咳嗽。

李盛林又指過去1個多月，因見阿Mo沒有任何積極的方案而感到愧疚：「現在新的醫療團隊比較積極進取，並能追趕補回先前失去的時間而感到安心。」又指阿Mo「出盡九牛二虎之力投入各項的治療」準備「升呢」而感到欣慰。最後他盼望3勞工處的調查及檢控能在日後對各演藝表演者於職安和僱員保障上有更清楚和全面的監督：「不被視為二打六的角色和待遇。」

內代禱信容如下：

（一）感恩

1. 「治療沒有間斷」：

過去一週雖然是連日的農曆年假期，但感謝各醫護在啟言的治療上用心沒有間斷，仍編排出每天的治療日程，家人衷心感謝。

2.「各地的祝願鼓勵」：

感謝在農曆新年的前後來自各地，無論是否信徒都是那麼真誠的祝願和鼓勵，啟言和我們都一一收到，深深被感動着。

3.「半年後能重探居所」：

感謝神，啟言一直想念着闊別半年的居所，終於上周有機會重訪數小時呢。

（二）禱告：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。

「神從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求祂的沒有。」（詩篇 53:2）

1.啟言（Mo）

a.「阿MO心願」： “I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”

「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣闊的路。」

b.「強化神經的信號」

請為藉「針對部位磁場刺激」（Targeted Magnetic Stimulation TMS）使四肢神經能習慣接收訊號禱告。願創造主繼續藉各專門技術的專家及器材，並加上祂的創造能力，使啟言更能一步一步的掌握感覺和活動的能力。

c. 「準備進入外骨架階段」：

請為每天能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓，可以於下月第二週進入另一階段，利用「外骨架」(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣，並同時強化腳部肌肉的協調禱告 。

d.「胸肌神經感應」：

血含氧量雖然正常，但胸肌仍未能幫助正常咳嗽。請為胸部肌肉的神經感應得以改善以幫助咳嗽，並抵禦任何外界對肺功能的影響禱告。

2.Mo爸媽

a.「從愧疚到安心」：

為過去一個多月啟言的治療沒有任何積極的方案而感到有點愧疚。現在新的醫療團隊比較積極進取，並能追趕補回先前失去的時間而感到安心。

b.「九牛二虎之力」：

望著啟言出盡九牛二虎之力投入各項的治療，準備「升級」（升lev），感到欣慰。但再想到原本這些力應該是放在排舞和教舞的發展上，現在卻是如此… 。內心突然感到苦了這無辜的孩子而心酸，幸好有神話語的安慰。

c.「協助靈命成長」：

靠著聖經的應許走過了這半年，對啟言、蘇晴和家人的屬靈生命盼有進一步的扎根成長，計劃製作有系統的聖經分享短片以鼓勵家人，求聖靈引導MO爸媽。

3.「勞工處的調查及檢控」

盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面的 「監督 」，不被視為二打六的角色和待遇。