松嶋詠美　九頭身神級Body

喺中國術數當中，「九」屬於極數，因為超越此數就會變零，而喺日本寫真界中，「九」亦代表究極之美，因為頭與身比例為1比9的話，就代表呢位女優夠晒高挑兼體態迷人，好似松嶋詠美就係最佳人辦喇！

高挑美巨乳

日本寫真界的確係美女如雲，而且靚得嚟仲要身材絕佳，如果要搵一位集樣靚、高挑及巨乳於一身嘅女優，更係大有人在，好似被稱為「靈長類最強Body」嘅染谷有香就係其中之一，至於今日同大家見面嘅松嶋詠美亦唔會輸蝕比有香，因為佢有「九頭身奇迹神級Body」之稱。

今年30歲嘅佢，雖然比起初出道時減少咗青春少女味，但卻增添咗美艷迷人嘅氣質，而且仲散發出一股令男人暈得一陣陣嘅騷味添！除咗容顏吸引，佢更擁有一副超絕品身材，身高有5呎6吋夠晒高挑，頭同身比例為1比9，同時心口對F奶睇頭十足且質感天然，配合埋纖腰同渾圓又結實嘅美股，仲有一對修長白滑雙仲，呢副Body的確達到神級呀！

熱愛打野戰

詠美喺2014年出道拍寫真，而佢之所以從事呢個行業，原來係因為太鍾意韓國演藝文化，希望透過成為寫真女優，並以藝人身份進軍韓國娛樂界。雖然呢個終極目標仲未達成，但係事業發展得非常理想，經常都能夠搶佔雜誌封面之外，仲以演員身份拍過唔少電影。另外，佢對於好多運動都相當有興趣，尤其係鍾意到郊外打野戰，所以經常獲相關雜誌邀請做訪問同拍寫真。近期詠美亦不時獲得單車比賽、飛艇比賽等電視節目邀請做嘉賓主持，畀佢有更多機會發揮口才嘅機會，開拓更多演出渠道。

松嶋詠美近期經常為不少運動比賽節目擔任嘉賓主持，另外亦會繼續努力拍寫真，想了解佢最新嘅工作動向，就要多啲留意佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎6吋

三圍：35F-23-34