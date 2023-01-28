陳柏宇反潮流　備戰演唱會操Fit唔騷肌

歌手陳柏宇（Jason）早前與太太符曉薇（Leanne）帶同女兒Abigail一家三口影靚相過年，出名顧家好爸爸的Jason指過年是一個陪家人的好機會：「我唔算好傳統嘅人冇乜習俗，唔會話節日就一定做啲乜，都係拜年派利是，不過今年要預備開騷，太太又預備開刀生B。」即將迎來第二胎的Leanne説：「以前會整蘿蔔糕，都有入廚煮嘢，新年成班朋友嚟一齊食吓嘢，不過今年唔會啦要預備生。」她透露近年亦開始找玄學家指點迷津：「其實係朋友睇開順便『搭單』，都會考慮幫BB改名。」

即將於2月4日舉行《覺醒音樂II：陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》的他，指已收集歌迷投票想聽的心水歌，但笑言自己百厭，投票不代表會一定唱，問到會否跟隨潮流騷肌？他貫徹其百厭性格説：「依家仲興咩？咁我特登練到好大隻但唔除。」

他指香港人開騷習慣曲數廿多首，但他覺得這樣不太健康：「其實外國唔係咁，只係個幾鐘，但香港兩三個鐘廿幾首歌太多，聲音狀態一定唔會係100%發揮，個騷拖咁耐觀眾都有機會覺得攰。」問到細女即將出世，是否應加場賺奶粉錢？他笑言這是長遠問題：「開多場都幫補唔到20年嘅養育，哈哈。」

Venue：Studio Meta