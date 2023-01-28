動若脫「兔」　春色無邊

兔年伊始，小記向讀者拜個年，祝大家財色兼收、性福無邊！講起兔仔，相信唔少人都會諗起兔女郎，但其實有唔少誘人話題都同「Rabbit」（兔仔嘅英文）有關，一於趁新正頭長吓知識吧！

Rabbit 唔係兔仔

見到「Rabbit」，通常會諗起「可愛」呢個形容詞，但原來呢個詞唔一定係兔仔咁解，可以係情色俚語，暗指男士嘅兵器，亦可以係美國情色服務業嘅術語，用嚟形容快槍手！另外，有個情色俚語叫「Sex Rabbit」，同性感兔女郎無關，而係專指曳曳經驗豐富兼且性慾旺盛嘅人，理由係自然界中嘅雄兔，一年365日都處於發情期，仲要係3秒鐘就能夠令雌兔受孕呢！

Rabbit Ears 挑戰難度

性愛體位嘅命名，通常同姿勢或動作有關，咁大家又估唔估到「Rabbit Ears」呢招又係咩玩法？首先，女方先瞓低，用力將下半身抬起，跟住男方以半蹲動作，跨喺女方身上，再進行活塞運動，由於女方要舉高同擘大雙腿，所以望落好似一對兔仔耳。據性學家指出，呢個體位嘅難度超高，喺令女性產生高潮方面又唔見得特別有效，但因為觀賞性高，所以經常喺成人影片中出現。

《Down The Rabbit Hole》 叫聲銷魂

講到四仔作品嘅賣點，離唔開索女、巨乳同美臀，而呢套由Girlfriends Films喺2013年推出嘅《Down The Rabbit Hole》，就以叫床聲作招徠，算係幾特別。片廠用咗一句片語作片名，意思係掉落無底洞，但所謂「Rabbit Hole」，其實暗指女性嘅蜜洞！至於演出陣容包括Holly Michaels、Chastity Lynn、Jayden Lee等脫星，全部人都係當年紅極一時，佢哋唔止演出落力，叫床聲更加係此起彼落，所以影片就算冇乜劇情可言，依然好有娛樂性，仲喺一啲四仔頒獎禮獲得最佳性愛演出、最佳音效等佳績。

同場加映：爆乳兔女郎夕美紫苑

唔少日本AV女優都扮演過兔女郎，擁有一對40J胸器嘅夕美紫苑亦唔例外，而由佢孭飛嘅《超高級性感兔女郎制服男士美容院！》更加係贏盡口碑！呢齣AV由專搵巨乳女優演出嘅片廠OPPAI推出，劇情好簡單，講述紫苑飾演嘅風俗孃喺制服主題風俗店任職，頻頻以唔同造型為男賓服務，當中又以兔女郎扮相最醒神。值得一提，身為現今AV界童顏巨乳代表人物之一，紫苑唔止外形正，騎乘工夫仲好了得呢！