雲浩影與初戀男友拍拖8年　為歌手夢延遲結婚大計

現年24歲的出爐「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎得主雲浩影（Cloud），為宣傳首張個人專輯《Cloud》接受電台訪問，自言讀小學已夢想做歌手，所以多年來參加過無數歌唱比賽，都是望「被看見」有機會入行，及至3年前城大畢業後當文職，因「不甘心」向老闆提出停薪留職參加2020年《全民造星3》，她不諱言：「是想給自己最後一次機會！」

她又謂參戰《造星》拍攝半年，耗掉6位數字積蓄，令銀行戶口只剩下4位數：「我早已知儲錢緊要，那時我仍要付家用給媽咪，支出主要是交通，表演也要用好多錢。ViuTV冇提供，表演服要自備，Dancer到決賽才會有，所以當時導師們都拍膊頭找很多朋友幫學員，其他就用自己資金解決。其實參賽者們手頭都緊，留到最後的人，荷包就愈薄，叫外賣要看價錢。最後得第4名沒不甘心，因我們都不計較名次，最重要有一個好的表演。」

參賽《造星》期間，Cloud一早公開有個拍拖多年的圈外男友Ryan，更被「迷雲黨」粉絲大讚靚仔又陽光。於節目中，直認男友是初戀，交往至今8年：「我很早熟，16、7歲開始拍拖。」原來，一對小情人來自不同中學：「我們是在一個歌賽比賽認識，都覺得他靚仔的，現在更加覺得他愈來愈靚仔。但當初他吸引我不是外表，而是他見識很廣、很貼心。他一直支持我追夢，很多小舉動都令我很感動，譬如我病了，他會送我一支花，又總是幫我開門，會很窩心。追夢沮喪時，他又懂得照顧我的情緒，不會有太多討論及說話，他知我食嘢就開心，就帶我去食嘢，或偷偷買來我喜歡的食物，那我就會變開心。」

Cloud曾於訪問中透露計劃過25歲就與男友結婚組織家庭，但現在24歲終夢想成真做歌手兼有好開始，坦言人生大計要延遲：「唔關入唔入行事，起碼要30歲才會想結婚。從前那想法太誇張，今天我認為想生小朋友才會結婚，但做人父母或結婚，都一定要心智成熟些才可以，現時真的未Ready做父母，有一個小Baby這責任實在太重大。」