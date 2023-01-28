洪韻騏賺錢請家人旅行　張鈊貽休學一年進修自己

HOY TV選秀節目《就是青春》三甲洪韻騏（Wincy）、張鈊貽（VALC）及康志維（Edmond）去年因為比賽而度過了人生中難忘的一年，踏入兔年三人都為自己定下新一年目標，Wincy稱首要是減肥以及為自己作歌：「另外我好想學賺錢，依家份工（做藝人）係我第一份工作，希望可以賺到錢，想請屋企人去旅行，同自己畀番學唱歌嘅錢，減輕家人負擔。」

至於VALC去年九月起休學一年，她希望趁這期間進修自己：「想去韓國同美國學跳舞，仲想學西班牙文、韓文同學車。」而Edmond同樣想增值自己：「我想學拍嘢同剪片，喺網上拍唱歌片、打機片同介紹玩具，畀多啲唔同生活面向大家睇，仲想學識自彈自唱。」

另外，講到新年，Wincy指每年都會與家人到外地旅行度歲，但因疫情已停了幾年，希望今年春假能到瑞士或英國旅遊，以及探望長居深圳的祖母。而VALC會於新年探望外婆，大吃對方所秘製的蘿蔔糕，Edmond則揚言今年要四出𢭃利是：「有幾年冇出去拜年，今年要多啲𢭃利是補番數，最難忘前兩年新年喺屋企過，本來準備咗好多新禮盒去拜年，最後要自己食番。」