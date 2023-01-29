【是日通勝】

農曆正月初八

壬寅年 癸丑月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、沐浴、祈福

忌：嫁娶、理髮、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、14、20

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

金牛座：財運回穩，量入為出的策略務必貫徹始終。

雙子座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

巨蟹座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

獅子座：愛情運強，有心儀對象者要把握表白時機。

處女座：勉強無幸福，處理感情問題勿再自欺欺人。

天秤座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

天蠍座：多做好事可收獲好人緣，運勢也會好起來。

人馬座：運勢好壞參半，理財方面要打醒十二分精神。

山羊座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

水瓶座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

雙魚座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）蛇 心情差

鼠：人緣運一般，易跟身邊人為小事爭執。

牛：頭腦精明，有力識破騙局，避免破財。

虎：謀事不可大意，小心聰明反被聰明誤。

兔：健康存隱憂，出門要小心，慎防意外生。

龍：有偏財運，今天易中獎，但不可貪心。

蛇：是日沖煞，情緒不穩，易被負能量打沉。

馬：桃花弱，魅力不足，急於示愛易遭拒。

羊：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

猴：運勢上升，重要關頭總能獲貴人相助。

雞：心情煩躁，易胡思亂想，宜向友人求助。

狗：財運平平，小心理財，謹記帳目要分明。

豬：有可能獲朋友送贈禮物，讓你喜出望外。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

【題】觀面相，擇良人

家庭的風水如何，主要看妻子。如何在茫茫人海裏找尋擁有旺夫相的女人？以下4招可讓你擇良人，家庭運勢蒸蒸日上！

1.額頭高聳飽滿

額頭在面相學中代表天庭，若女子的額頭高聳飽滿，是九善之首，為典型的旺夫相，她們的思維敏捷、眼界看得很遠，即使老公白手起家，也能夠在她們的幫助下，事業迅速發展起來，獲得很大的成功。

2.鼻子挺直

鼻子在面相學中為「財帛宮」，主管一個人的財運。鼻頭圓滑有肉的女人，命裏帶財，聚財能力強。女命鼻為夫星，代表着男人運。鼻樑高挺筆直的女人，不但把自己的事業經營得有聲有色，還能把這種好運勢帶到夫家去。

3.下巴圓潤豐滿

下巴生得圓潤飽滿的女人，通常善解人意，人緣運佳。如果有雙下巴的話，運勢更佳，有着很好的幫夫運，若是娶了這類面相特徵的女人，運勢可謂如日中天！

4.耳垂厚大豐盈

耳朵代表人的財運和智慧，也代表着一個人的壽命和福氣。耳垂厚大且豐盈的女人，一般財運佳，一生有享不完的福。在事業方面給予老公很大的幫助，日子愈過愈好。