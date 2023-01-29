娛圈單打︱檢控風風火火　嘗盡人情冷暖

調查報告發表了，So Ching復工了，涉事人員落鑊了，MIRROR演唱會墮屏慘劇是否等於告一段落了？最新消息，繼日前有3名藝能工程有限公司職員被落案控告串謀詐騙後，勞工處亦已完成職業安全及健康以及僱員補償方面的調查，並向藝能工程、協興隆舞台工程及舞館有限公司，共提出15項檢控。

檢控工作看似風風火火，MIRROR亦恍若沒事發生一般繼續搵錢，就連阿Mo女友So Ching也工作不斷，不但復出企正C位，更有個人廣告出街，重現笑顏固然令人安慰，但一想到阿Mo仍然在漫漫復康路上獨個兒搏鬥，便替他感到難過。很明顯，他們一家至今等不到一聲道歉，由主辦機構到承辦商再到MIRROR，人人彷彿啞了一般，只擔心道歉會引來法律責任，卻無人能易地而處。

甚至乎，有些瘋狂粉絲竟然blame the victim，在網上大罵有人阻住地球轉，Mo父久不久就發出代禱信「好煩」，讓人見識何謂無人性。試問若連阿Mo父母都不為兒子發聲，還有誰替他發聲？罵人者究竟有沒有想過，一旦事情發生在自己至親身上，承受得了嗎？

Mo父指出，調查雖然告一段落，但盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理跟進，謹促有關單位不要側側膊唔多覺。另外，Mo父亦希望So Ching復出後能與啟言繼續配合交流。身為女友，相信So Ching必然會繼續支持鼓勵男友，但復工後工作密麻麻，配合交流可能會較困難了。

任何人到最後也只能靠自己，在此祝福阿Mo早日康復！