東方日報C1：迪麗熱巴壓妙麗喬妹靚樣No.1

迪麗熱巴被外國網站評為2023年全球最美女演員，壓倒《哈利波特》的「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）及韓國女星宋慧喬等，向來有新疆美人之稱的她樣子甜美，帶有異國風韻，身材更相當出眾，是內地頂級流量及代言女星，衝出國際實力不可小覷。

內地頂流女星迪麗熱巴貴為新疆美人，除了劇集播放量及代言量成擔當之外，其標致五官一直為人稱讚，現時美貌更壓倒多國女星，日前獲外國網站「Great Top Ten」評為「2023全球最美女演員（Top 10 Most Beautiful Actresses around the World 2023）」，即時登上熱搜，引起網友熱議。

現年30歲的迪麗熱巴實力不可小覷，內地女明星能夠出現在外國網站，還被評為全球最美女演員，可想而知，她絕對是顏值天花板。她具備顏值、氣質，還有就是她對接的資源甚好，與外國很多頂級品牌都有代言合作，在外國大街小巷都能看到她代言的海報，吸引不少外國人的關注和喜歡，而她亦剛剛踢走Angelababy，成為某國際品牌新代言。

「神奇女俠」掹車邊

這次評選名單上總共有10位不同國家的女星，排名首位的是迪麗熱巴，之後順序為憑《哈利波特》（Harry Potter）「妙麗」一角成功走紅的英國女星愛瑪沃森（Emma Watson）、《吸血新世紀》的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、韓國的宋慧喬、憑HBO人氣劇集《白蓮花大酒店》（The White Lotus）走紅的美國性感女星Alexandra Daddario、在2020年度全球百大美女排行榜奪冠的土耳其女星漢德埃塞（Hande Erçel）、泰國女星烏拉薩雅·斯帕邦德、曾於2016年參演電影《極限特工：終極回歸》的印裔女星迪皮卡·帕度柯妮、澳洲女星凱薩琳蘭福德（Katherine Langford）及憑DC超級英雄「神奇女俠」一角走紅的以色列女星Gal Gadot。迪麗熱巴的年紀較其他女星小，而且從小學舞蹈的她，身材高挑、有曲線美，樣子更帶有異域風情呢！不過這個網站備受討論，有網民更質疑是迪麗熱巴炒作，不過她的粉絲一致認為偶像實至名歸。

此外，迪麗熱巴絕對是內地新一代流量女王，早已打敗楊冪、趙麗穎等頂級女星，而她與新一代腹肌男神龔俊合作的《安樂傳》預計會於今年播出，平台預約人次日前已突破200萬，可見她人氣甚高。

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