【心理測驗】老友狗狗最知你心！

都說狗狗是人類最好的朋友，牠們不但為主人帶來日復日的陪伴與歡樂，而且感覺上還可以跟主人心靈溝通。好像日網Curazy上就有一道選狗狗測性格的心理測驗題在網上流傳，由可愛狗狗出手幫你探測內心，讓你了解自己更多！

【問題】

請從圖中的6隻狗狗中，你最喜歡哪一隻？

A.1號狗狗

B.2號狗狗

C.3號狗狗

D.4號狗狗

E.5號狗狗

F.6號狗狗

【結果分析】

A善忘而且隨性

對你來說，「不記得昨晚吃甚麼」、「一個人解決問題」、「本是打招呼卻聊了幾十分鐘」、「被新的事物吸引」及「天氣不好不願出門」等都是常發生的事，看來是一個善忘、隨性且健談的人呢！

B.單純易受影響

易受影響的你會因為睡眼不足而令心情變差、拖延症而變得不耐煩、房間雜亂而失去動力、為慳時間而喜歡吃麵包多於米飯；也會因為置身公共場合而令聲音失常，亦會在被人稱讚時，真誠地詢問對方想法是真還是假。

C.較真誠且重感情

為人較真誠的你總是信守諾言，即使會沮喪，還是會跟別人比較，亦會找別人來作自己的參考。另外重感情的你永遠記得送過你禮物的人，亦因此而不願養寵物。

D.不安且情緒化

極度情緒化的你容易感到不安，會因為看紀錄片而哭，也會因為卡通人物的眼神而變得緊張。在愛情中經常會變得軟弱，比起嚴肅的人，你似乎更喜歡奇怪的人。

E.重財但不堅定

看重錢財的你會在社交之中選擇與自己財務價值觀一致的人，亦會在看菜單的第一眼就關注價錢。此外，你亦是一個懶惰的人，對於自己的標準總是一再放鬆且黑白不分，在走到風景好的地方時就會想大叫。

F.謹慎且死心眼

為人謹慎的你一向都是敵不動我不動，要等待對手的行動再做決定。日常生活中會懷疑自己有沒有鎖門，也會因為思考事情而停下手腳，容易糾結於已經發生的事，想不通就會卡在哪裏。