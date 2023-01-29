聯乘最終章！輪到《哈爾的移動城堡》喇！

繼《龍貓》及《千與千尋》的合作企劃後，Loewe近日繼續攜手吉卜力工作室展開最終合作，將聯經典動畫《哈爾的移動城堡》（2004年上映）的角色及場景幻化成一系列活潑靈動且手工精緻的服裝及配飾單品。早前創意總監Jonathan Anderson更率先在社交平台釋出部分細節照片，連同品牌在巴黎、倫敦兩地展出的大型充氣城堡裝置，以及本地藝術家在香港街頭繪畫的城堡壁畫，令各地粉絲都對是次聯乘相當期待！

熟悉角色登場

系列中可見到大家熟悉的動畫人物形象，包括蘇菲、哈爾、火惡魔卡西法、馬魯克、因因、稻草人及象徵邪惡的荒野女巫。這些主要角色化身為不同的製作工藝形式，例如皮革或剪羊毛拼花團、皮革布料刺繡等，出現在Puzzle、Flamenco、Hammock等經典手袋之中。加上一系列冷衫、外套、T恤和恤衫等服飾，亦同樣注入大面積動畫印花設計，讓人一見就有滿滿回憶殺！

除服裝及皮具配飾外，系列中亦有一款可愛的火惡魔卡西法蠟燭，以煙熏味為主調，散發薰香、蠟菊、廣藿香等不同香味。限定系列將於2月1日在官網優先發售，並於2月2日登陸全球官方店舖。另外，一些指定的火惡魔卡西法主題產品，亦只限網上獨家發售，喜愛宮崎駿畫風的粉絲千萬不要錯過！

同場加映：《魔女宅急便》與《龍貓》手袋

吉卜力工作室的周邊產品專賣店橡子共和國，最近以《魔女宅急便》及《龍貓》為主題，推出一系列手袋（包括2款斜孭袋與4款收納袋）。當中的斜孭袋更大玩內外不同設計，外層以大面積純色布料配刺繡設計，但打開之後就是印滿動畫主角的內裡，感覺截然不同。最特別的是手袋開關會按不同動畫主題而轉換成龍貓與橡子，或是吉吉與麵包，有趣的細節盡顯心思！