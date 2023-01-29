【台灣元宵】街道變戰場　寶島「炸」元宵

香港燒炮仗（鞭炮）是犯法，但台灣燒炮仗，雖也有規範，但同時也是當地地方元宵節慶的「重要元素」。台灣每年元宵，除了會舉辦盛大的台灣燈會，在各地亦有地區性的元宵節慶，當中還包括被外國評為世界10大危險祭典之一的「鹽水蜂炮」，當中場面火光四濺，如同打仗，不畏危險愛刺激的，元宵一定要去以下幾個地方見識：

內湖 夜弄土地公

在台北市內湖的梘頭福德祠，每年元宵都會舉行請土地公出神龕，上「鋼鐵神轎」遶境活動，當中的重頭戲，就是神轎沿途要接受眾店家燒鞭炮「熱烈轟炸」歡迎，當地人深信，鞭炮燒愈多，愈會財運亨通，所以神轎會一直被炸至深夜，這傳統已維持過百年。由於炸過土地公的炮仗渣，也被視為財富，故此店家們都會把它們掃回家，既「聚財」又環保。

苗栗 炸龍

在台灣苗栗，每年元宵都會上演「炸龍」之夜，當地人稱它為「𪹚龍」，客家話𪹚是炸的意思，顧名思義就是用鞭炮炸龍，其發展源自客家人元宵舞火龍活動，他們相信炸龍代表迎春納福，能帶來平安吉祥、五穀豐收。傳統上活動從正月初九前糊龍（製作龍）已開始，跟着就是牽龍、點睛、迎龍等一連串步驟，最後就放鞭炮炸龍驅邪納吉，之後龍隊便回土地公廟，送龍神返天才結束。

鹽水 蜂炮

在台南鹽水區的鹽水武廟，每年的正月十四至元宵午夜，都會舉行著名的「鹽水蜂炮」活動，蜂炮是指由許多沖天炮組成的大型發炮台，當神轎遶境到達門前時，他們便會拉出自家的炮台，當它們點燃時會萬炮齊發，伴隨震耳鳴聲，一時間會蜂炮橫飛、煙火亂竄、爆炸不斷，令人膽顫心驚。放蜂炮源於震嚇、驅逐瘟神的習俗，也包含酬謝神恩之意，但為免受傷，參加者都必須穿上全副保護裝束，包括穿戴頭盔或安全帽、圍巾、手套、長袖外套及牛仔長褲，但切忌穿上易燃的雨衣。

台東 炸寒單

台東炸寒單，是台東縣民俗文化資產，每年台東元宵重頭戲就是「炮炸」出巡的寒單爺。相傳寒單爺為商朝武將趙公明，後來在天界專司財政，坊間稱他武財，但傳說寒單爺怕冷，因此他出巡時百姓會給他擲鞭炮「驅寒」。在活動中扮演寒單爺的人，據說都可獲神明庇佑，故此他們都是自願上陣，並且只穿紅短褲、頭裹紅頭巾，然後打赤膊，以濕毛巾摀臉、棉花塞耳孔、手持榕樹枝葉，便站上神轎，邊巡行邊以肉身接受各商家的「炮炸」，他們的臉上還要表現得無畏無懼，直至撐不住才能換人。雖然傳統指愈炸愈旺，但看到場面如此轟烈，也替寒單爺感肉痛。