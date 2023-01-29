元宵佳節要食甜　同另一半甜蜜團圓

元宵即中國情人節，好多人會食湯圓應節，坊間有不少玩味造型的湯圓及款式，還有創意甜品，寓意團團圓圓、甜甜蜜蜜。

超萌肉球湯圓

對於貓奴而言，貓主子的肉球有着難以抗拒的吸引力。AK@MIRROR是一個貓奴眾所周知，他和哥哥在大角咀開設的日系甜品店雪月花，部分出品都有用他的愛貓「芝麻」和「咪咪」作主角設計。好似元宵佳節、即日至2月12日期間會特別推出多款應節甜品。好似元宵必吃的「幸運滿爪」，即貓貓肉球湯圓，紫薯餡料配桂花檸薑糖水，軟綿綿又可愛，大家未必捨得吃落肚。此外，新春期間還有「福到三寶」的造型曲奇，其中一款貓咪造型，配揮春曲奇，直接將祝福食落肚。

以前過年會燒炮仗，雖然現時無得燒，不過都可以試試炮仗造型的「爆爆生気」，紅噹噹的班戟皮內有爆炸糖，配糖炒椰絲，造型逼真，口感滿滿。而「黃金福袋」以日本福袋作靈感，內裏是朱古力蛋糕和吉士，寓意大家在新一年幸福滿滿。

除了節日限定新品，小店的京都風甜品亦浪漫唯美，名為「渡月」的檸檬柚子抹茶慕絲杏仁蛋糕，貓咪頭箍造型餅乾代表京都河川上的明月，長條型蛋糕象徵渡月橋，寓意客人以味覺感受橋上風光，夠晒浪漫。粉紅色調的「清水」，即紅莓醬和菓子麻糬伴梅酒味乳沫，造型猶如櫻花花瓣。女士們喜愛的山形心太軟，命名為「嵐山」，輕輕切開蛋糕，即湧出焙茶流心，和貓爪雪糕及白桃肉同吃，香甜滑溜。若有機會坐在穿上和服的「芝麻」和「咪咪」擺設前歎甜品，甜食配浪漫氛圍，最是甜蜜。

熱情如火雪山

元宵佳節想和情人燃起甜蜜火花，也不是難事。旺角新派甜品小食概念店小點角落Bite by Bite，以香港懷舊公園遊樂場的元素為靈感，設計出繽紛色調配管道滑梯造型燈飾、氹氹轉餐桌和攀爬架的方格牆身等裝飾，氣氛輕鬆又玩味十足，讓大家回想起兒時到遊樂場玩樂的回憶。於2月1日至14日期間，小店特別推出限定的「火燄式浪漫」，即火燄雪山，內層是自家製61%法國朱古力流心年糕和士多啤梨雪糕，外層是厚厚的雲呢拿蛋白霜，淋上火燄橙酒，好有視覺效果；加點自家製士多啤梨醬品嘗，令人相當滿足，同時象徵打得火熱的愛情。

此外，店內亦有多款充滿玩味和打卡元素的甜品，好似即叫即撞的「當弄豆腐花」，讓客人按喜好混合不同的配料和糖水，口味選擇亦多。另一款是「雞蛋仔101畫室」，以油畫調色盤作碟子，顏料是法國朱古力、麻辣朱古力醬、雜莓果醬、檸檬醬和海鹽焦糖等，配三重芝士雞蛋仔，鹹甜兼備。仙氣粒粒圓子凍凍鍋即香甜水果配自家製手工小圓子、奇亞籽、愛玉等不同食材，客人可揀選黑糖薑燕麥、桂花酒釀或香片桂圓糖水，二人共享更是甜蜜。

天冷更可以來一道雪燕椰皇燉蛋白，淋上椰汁紅棗糖水，配食用金箔，高貴又滋補。變奏版楊枝甘露果凍碗，內裏是杧果布甸和椰子水海藻果凍，表面鋪滿水晶珠、果肉和小圓子，配一把懷舊小紙傘，美味吸睛。其他還有麻辣朱古力梳乎餅、用稀少糖製作的生磨核桃露和豆腐凍芝麻糊等，同樣也是打卡之選。