許廷鏗被批兔年要結婚生仔沖喜　期望今年出2隻碟

歌手許廷鏗（Alfred）今午（29日）出席賀年活動，與台下觀眾大玩遊戲及獻唱新歌，場面熱鬧。談到發新年財，他說：「我橫財運一向麻麻，不過昨晚喺朋友屋企玩Poker，都算贏得多。（5位數？）又冇咁多，開心囉。」

生肖屬龍的他兔年「害太歲」，身邊很多朋友提醒他要前往拜神：「攝吓太歲咁囉。（做咗老闆後，做多咗習俗禮儀？）依家唔只要顧自己，員工好大家都好。（着紅底旺吓？）冇買，去買好尷尬。」然而踏入新年，他透露自已病倒：「有少少唔舒服，一陣唱新歌都擔心。近排好搞笑，有啲客嚟幫襯我洗牙，但係咁叫我洗深啲，我問點解，佢哋話要見血擋煞，我同佢哋講出血係牙肉發炎，唔關洗牙事！」

談到新年願望，他坦言期望今年可出兩張唱片：「希望大家支持啦！（女團Collar早前宣布復工喎。）當年我係《造星IV》嘅導師，當日頒獎禮上台前都有同佢哋擁抱同問候，So Ching（蘇芷晴）非常強及勇敢，我嘅新年祝福希望同佢分享，亦希望佢男友阿Mo（李啟言）可以盡快康復。」

麥玲玲講解12生肖運程

同場有林盛斌（Bob）與玄學家麥玲玲，後者更即場講解12生肖運程，二人成為「吉祥物」，不停被集郵沾旺氣。生肖屬羊的Bob被批今年運程相當不俗，未來數年有排旺！

事後二人孖住受訪，Bob再自爆：「師傅話我2023旺到2024，出年更加一飛沖天，所以今年要好好部署。」堪稱「娛樂圈金牌媒人」的他，透露新春前後已撮合了好幾對男女友人：「佢哋已經開始互相聯絡。（有冇胡定欣份先？）唔講呢啲啦！（方力申呢？）某程度上我已經放棄咗佢，總之幫到人係功德。我好識做嘅，約佢哋出嚟食吓飯、燒吓嘢食同打邊爐咁。」

Bob指新年間有過往撮合過的朋友前來拜年：「有啲已經有小朋友，好戥佢哋開心，咁多年我都冇講媒人報酬，佢哋開心就得。」麥玲玲坦言有意再夥拍Bob主持有關感情問題的節目：「TVB依家好歡迎大家舉手畀Idea，以前我哋主持過類似節目，原來好受歡迎，所以都想再試。」她又叮囑同場、生肖屬龍的許廷鏗要「沖喜」：「要結婚生仔化解！」