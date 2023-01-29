Edan自認黐線　爆巴黎時裝周上台彈《E先生》真相

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）早前去咗法國出席巴黎時裝周，睇完騷之後即興喺現場彈奏歌曲《E先生連環不幸事件》，佢昨日（28日）喺社交網發長文透露點解會彈呢首歌嘅原因。

佢話呢次喺巴黎之旅做咗2件「好黐線嘅事」，第一就係喺事裝騷場地彈奏《E先生》，佢話因為當時現場有個三角琴，供樂手彈奏作為時裝騷嘅背景音樂，當日完騷後，大家喺場內影相、做訪問時突然聽到琴聲，原來有位名人走上台彈琴影相，佢嘅同事就提議佢上去彈琴，佢話︰「我第一個反應真係︰『你都Comment Like Share，咁多名人喺度我上去獻醜？一陣Seven咗就真係Seven出國際㗎喎！』不過之後又諗，其實都有人上咗去玩，同埋難得嚟到，唔玩吓唔試吓唔過吓癮等幾時？況且外國人咁『Freeeeee』應該冇乜所謂嘅！萬一真係Seven咗，講真，都冇人知我乜水啦！」

於是，佢就膽粗粗走上台彈奏，自嘲︰「唔知哪來的自信當住咁多人面前上咗去彈。上到去，超緊張，手指好似唔識郁咁，之後就係呢條片了。其實都真係大癲，What An Experience！好彩冇畀保安抬走啫，以後可以同個孫講『你阿爺試過喺巴黎時裝騷到自彈自唱《E先生》，講咁耐，其實都係想話畀大家知一個好深奧嘅人生大道理『驚Seven嘅話，唔好做第一個』，完！（Btw彈完之後有個外國人話要邀請我去睇佢6月嘅Fashion Show，唔通佢都覺得《E先生》好聽？）」