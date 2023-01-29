梁芷珮玩轉非洲　探索五大野生動物

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列廣受歡迎，新一季一連九集的《非洲潮什麼》於明晚（30日）在翡翠台首播，今季Christy繼續與老公拍住上，一對子女Duncan及Kasey也一起衝出香港，是次走訪印度洋珍珠三島，走遍大半個非洲，一家四口在一個半月內搭了足足17次飛機！出發前當然做足準備，Christy說：「每人打成四至五支針先出發，去到Safari，又要食啲瘧疾嘅藥食咗成個月。」

首集目的地是馬爾代夫，Christy帶同仔女玩浮潛、「空中飛人」大鞦韆，以及在當地人帶領下，體驗當地漁民傳統的釣魚方法：line fishing，試釣吞拿魚，Kasey更獲封「釣魚女神」！Christy受訪時說最難忘是每次出海，都遇到大浪：「臨出發體驗傳統釣魚當日，其實好大浪，所以我哋一路釣一路暈船浪得好犀利。另外記得有一日去睇鯊魚，原本我啲小朋友都有啲驚，但後來因為實在太大浪，冇人想留喺架船度，所以全部跳晒落去拖住教練浮潛搵鯊魚。」

完成馬爾代夫行程後，Christy之後深入位於印度洋的全新渡假村，到附近小島探訪受保護的巨型龜。第三站的毛里裘斯，Christy一家會挑戰大量水上活動，又會到當地動物園感受與獅子漫步的滋味。在最後兩站開普敦及肯尼亞，Christy會試坐「豪華紅酒叮叮」、穿梭不同的紅酒酒莊品嘗紅酒、直踩大西洋親親鯊魚，還會展開期待已久的非洲野生動物之旅，探訪Safari Big Five（非洲野生五大動物）非洲獅、花豹、非洲象、黑犀牛及非洲水牛，和子女到非洲部落探望原住民，絕對令人大開眼界。