鄧洢玲搞麻雀大賽高手集雲　親自落場騷Quali

女星鄧洢玲（阿旦）新春期間在自家餐廳搞了個麻雀比賽，阿旦透露反應不俗，現場氣氛好熱鬧：「因為係台灣牌，一個星期有80幾日參加都算唔錯，但最得意大家唔係為賭錢，係一個競賽，打嘅時候真係好似學術性交流咁。」她笑言現場都有好多高手，當日她都有親身落場「代打」，比賽是計分數，因為她抱住陪打心情，也沒有刻意「造牌」，所以代打了幾鋪她都有胡食。

今次在餐廳搞麻雀比賽是小試牛刀，阿旦坦言餐廳開了一年，生意OK，反而好多客戶鍾意包場搞不同類型的活動，她說：「我多鬼主意，嗰度可以容納4、50人，吸收過今次經驗可以再搞其他包場嘅活動。（令餐廳突圍而出搶生意？）最大特色就係有彈性。」她的餐廳和按摩店都在同一區，所以初六好日，她就一次過開工大吉，向員工大派開工利是。

今年雖然好似忙搞生意，但她依然不忘其老本行，不時拍片放上自家頻道，又做活動MC，她說：「我對搞活動好有興趣，好似今次麻雀比賽覺得係件事有滿足感，希望下年就真係憑做生意賺到錢。問到她的感情事，她說：「啲人成日覺得女仔到某個年紀，就係結婚生小朋友呢條路，可能我覺得自己係女漢子底，結婚生仔唔係我最終目標，所以我完全唔急，反而緣分係冇得急。」