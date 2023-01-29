楊埕搵老公　盲婚啞嫁都制

歌手謝高晉約師妹楊埕、何天嵐（Wren）團拜，高晉透露新年沒有放假，因為準備新歌和電影工作，他說：「新年最鍾意食瓜子，但每年新年完一定喉嚨痛，因為3月會有輯好特別嘅相同大家分享，所以今個新年冇得食好多我好鍾意食嘅糕，要食少啲。」楊埕新年日日跟家人去拜年，她說：「屋企有個習俗，就係成班人一齊賭錢，由老到嫩都有唔同嘅局，麻雀、啤牌、魚蝦蟹等，好好氣氛㗎。」天嵐過完年就計劃出埠旅行，她說：「以前會返鄉下拜年，但呢幾年疫情冇返，其實電子利是都幾方便。」

三人自稱單身冇拖拍，高晉說：「我同我事業拍拖。（唔寂寞？）寂寞呢啲成日都係，睇吓會唔會有唔同角色畀我投入吓，減低呢個傷痛。」談到他的擇偶條件，身高1米95的他說：「最緊要睇Feel，如果畀我揀，我夢寐以求都係1米80，Model咁，仲可以着10cm高踭鞋，我諗出街都幾舒服。（外國人先得？）有外國血統加埋長頭髮都幾好。」

楊埕直認迷信，她說：「桃花運旺我哋呢行，等於觀眾緣，我唔抗拒桃花運，但搵男友就免，我要搵老公。」對盲婚啞嫁她都好OK，她說：「你唔覺以前爺爺嫲嫲盲婚啞嫁幾好咩，相睇完就即刻結婚，Lock實咗你，大家意向一致，我幾Buy喎，忍讓就一世，佢哋依家90幾歲都好恩愛。」她謂之前屋企人試過給她安排相睇，但搞到她好怕醜好尷尬：「我諗朋友相睇會好啲。」她說喜歡暖男，因為她比較懶：「暖男殷勤啲。（好似公主咁畀人照顧？）都係。」她坦言身邊都有追求者，但暫時她想工作為先。

入行後就冇拍拖的Wren表示有相士講過她適合晚婚，所以她唔會心急，會否考慮雪卵？她說：「我有諗過借肚生B添，依家興呀，唔使自己佗，因為我養咗6隻貓仔，驚有BB時影響到佢哋，或者要分開。」她指養貓仔都要好多責任心，將來另一半一定要愛護小動物，她說：「我啲貓貓同我一齊住，所以將來男朋友或老公一定要有愛心，最好仲係陽光少少嘅男仔。」

造型：Marcoroom2046

服裝：Hugbubble、iBLUES、bashparis