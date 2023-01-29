磯山沙也加 日本一親切巨乳

要喺娛樂圈搵食，最緊要人緣好，只要有人撐，自然有嘢撈，否則，就算個樣生得幾靚，都有可能長坐冷板櫈！喺日本寫真界，有位資深女優出咗名夠親切，所以多年嚟都好有觀眾緣，佢就係享有「日本一親切以及受喜愛藝人」呢個稱號嘅磯山沙也加。

出道逾廿年

當一個人嘅年紀開始大，新陳代謝會慢咗，身體機能亦會差咗，所以顏值同身材好易走樣，但喺日本寫真界會見到唔少「反常」例子，明明年紀都唔細，但個樣睇落仲靚過後生嗰陣，身材就更加愈嚟愈弗，真係唔到你唔寫個服字！正如今日為大家介紹嘅磯山沙也加，出道拍寫真超過20年，家陣已經39歲，但面上冇流露出絲毫老態，每次出鏡都容光煥發、明艷照人，仲帶有一股令人火氣全消嘅親切感，被稱為日本一親切藝人完全冇誇張。身材方面，沙也加可以話係愈嚟愈弗，冇咗以前嘅肥胖感之餘，胸前對F奶仲好似脹過以前，肌膚亦變得更為白滑，比起好多年輕派寫真妹更加吸睛。

再做女主角

沙也加喺2000年展開寫真女優生涯，連寫真天后杉原杏璃、熊田曜子同山崎真實都要叫佢一聲師姐！雖然沙也加唔似呢班後輩咁經常能引起話題，但就比佢哋更早成為電視圈嘅寵兒，頻頻喺旅遊、體育、綜藝節目中亮相！話時話，沙也加特別受到棒球節目歡迎，原因係佢受家族影響，自細就成為球迷，讀中學嘅時候係棒球部話事人，又曾經係日本職棒隊伍東京益力多燕子隊嘅代言人，所以被封為「棒球狂偶像」。

最近沙也加喺幕前好活躍，早前播出嘅大河劇《鎌倉殿の13人》就見到佢嘅古裝扮相，而喺今年夏季上映嘅電影《愛のこむらがえり》入面，佢仲擔任女主角，一搔15年癢，真係可喜可賀。