Alina Becker俄國特產　J奶乳牛

俄羅斯嘅特產係乜？除咗伏特加、魚子醬及木製娃娃外，原來仲有乳牛呀！講緊嘅係呢位情色系女Coser Alina Becker，事關佢擁有一對J Cup爆乳，同時佢最鍾意飲牛奶，真係隔住個芒都聞到陣陣濃郁嘅奶香味呀！

肉感十足

講起俄國嘅乳牛，喺2019年當地有牧場為乳牛佩戴播放夏日田野畫面嘅VR眼鏡，據稱咁樣有助緩解乳牛嘅焦慮情緒，有助提升牛奶嘅品質同產量，呢個方法有冇作用就唔知，只知呢位性感乳牛造型嘅俄國情色系女Coser Alina Becker，其乳量絕對非同凡響！

關於佢嘅背景眾說紛紜，有人話佢係有錢女，又有人話佢出生於一個中產家庭，姑勿論如何，相信男士們都唔會太在意，因為大家嘅焦點都集中喺佢嗰對J奶上面。據Alina Becker稱自細嘅夢想係成為模特兒，並且參加過唔少模特兒比賽，之後佢成功加入模特兒行列，不過肉感十足嘅佢，令到發展未如理想，及至2017年便迎嚟佢嘅事業轉捩點。

人氣爆發

話說當時因為工作關係，佢認識咗唔少女Coser，因而令佢對Cosplay產生興趣，之後佢便開始活躍Cosplay界。初時佢只係抱住興趣嘅心態參與，所以造型只係偶爾性感一下。直至2017年一場活動中，佢化身成人氣電玩《英雄聯盟》當中一位性感女角色，不但成為展場上嘅焦點，更拍咗唔少寫真相。當時有朋友便提議佢開設社交帳號，將寫真相公諸同好外，更可以吸納人氣，只係佢卻估唔到竟成為日後變身成情色系女Coser嘅開始。隨住佢喺Cosplay界嘅人氣愈嚟愈勁，其造型亦愈嚟愈性感火辣，家陣佢嘅粉絲已超過140萬，相當厲害！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：167cm

三圍：36J-25-37

作為情色系女Coser嘅Alina Becker，賣點係露肉度高，而每套Cosplay服都係由於佢精心設計，絕對係有心思又有創意，大家只要Click入佢嘅社交網，就可以欣賞到好多性感Cosplay寫真相，必定睇到流鼻血！