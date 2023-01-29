吳浩康狂數老婆黑面爆粗　密謀再造人維繫感情

藝人吳浩康（Deep）被「格鬥女神」郭思琳收服，去年結婚生B一Take過，首年派雙封利是的他日前受訪時表示：「派雙利是係開心事。（阿仔大豐收？）我會將佢啲利是錢儲起，畀佢知爸爸唔會攞佢啲嘢。」又讚囝囝孝順，免父母辛勞自動戒夜奶，反而老婆最令他頭痛：「原來要老婆情緒穩定，唔好連續要佢做3樣嘢，否則佢覺得你冇份參與，洗奶樽都可以呯嘭咁大聲。」但他卻樂在其中，笑言有「被虐狂」：「懷疑我好鍾意老婆黑面，佢一嬲我就讚『你黑口黑面好靚，講埋粗口仲冇得頂添，掟嘢時嘅肢體都好索』，可惜佢愈氹愈嬲。」不過，他強調老婆動口不動手，他說：「佢抽就唔夠我抽，打我體力上會攰，但黑面可以馬拉松式3個月。」

他自稱挑戰老婆容忍極限是用心良苦，因將來再生BB需要更強EQ，問是否準備再生？他直認：「發覺佢愈嚟愈唔鍾意我，所以有陰謀要多個嚟綁住佢個心，但太太話怕咗懷孕。（會唔會強行造人？）都好喎，趁新年悶悶哋，今晚搵老婆先。」而郭思琳對於被爆黑面，受訪時稱因24小時湊BB平均個半鐘醒一次，令她表情管理上難受控，又指是Deep誤會她：「諗多咗，佢幫多啲手，我休息多啲就會成日笑口噬噬對住佢！（老公想生多個？）順其自然，暫時真係搞唔掂，到依家都仲未回復番之前嘅狀態。」

沈震軒百萬開健身室

而Deep的同門沈震軒表示踏入人生新階段，投資逾7位數開高檔健身室，且透露將有大驚喜給拍拖5年的女友陳欣妍。至於艾妮則喜獲公司重本投資，3月將到日本為HIFI碟錄音。

場地提供：PHENOMENON WINE DINE