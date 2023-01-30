COLLAR蛻變大心臟女團　Gao爆So Ching終於打開心窗

經過去年種種逆境，成軍一年的COLLAR一起成長，心臟變得更強大。隊長Gao大讚受到最大衝擊的So Ching，除了承受變化，慢熱的她更變得願意打開心扉，表達感受。

女團COLLAR最近推出新歌《The Bright Side》 慶祝成軍一年重新出發，以抒情歌與樂迷分享飽歷風雨的感受。去年發生MIRROR紅館演唱會意外，令So Ching男友李啟言（阿Mo）重創，停工數月照顧男友的她更屢傳退團，加上種種是件，令感情更加深厚。

訪問當日因So Ching因生病缺席，講一年後的轉變，多人也覺得自己轉變很大，Winka說：「以前自以為是，以為好了解自己，原來唔係咁，比以前多咗反思。」Marf說：「今年發生咗好多事，COLLAR係偏向有事係自己獨立處理咗先，需要幫助先至去互相訴苦。自己最大改變係內心強大咗好多，同埋耐性多咗。」Ivy指因環境轉變，由硬朗的她變成大喊包，感受到大家的好，就算自拍也會喊。

芯駖則指過去上台表演好緊張，現在會從容點，對姊妹、工作人員甚至自己信任也大增，也相信大家會一齊行落去。Candy則取笑芯駖變化大是變成「爛Gag王」：「一直覺得佢係認真派，但愈嚟愈多爛gag，大家唔知點樣畀反應。」

Day藉機會表揚隊長阿Gao，大讚她懂得帶領團隊，Gao總結說：「我哋八個女人嘅轉變都好大，有啲人比較內向，但慢慢都open up，我覺得8個人心臟都強大咗好多，方向比以前清晰，過去一年大部分時間好迷惘，好多嘢做冇時間去思考，經過呢段時間沉澱咗，感覺大家都自在咗。」

過去一年無疑受到最大衝擊的是So Ching，問到可覺得她的心臟最強大? 隊長Gao表示：「呢半年發生嘅，唔只So Ching，大家都需要強大嘅心臟去面對，佢係好叻嘅，佢最叻嘅係除咗突如其來嘅變化要承擔，佢本身係一個慢熱嘅人，唔係好多嘢講嘅人，以前會默默照顧大家，依家會願意去表達自己感受，令到大家更容易了解佢。」