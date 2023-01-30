【是日通勝】

農曆正月初九

癸卯年 癸丑月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、安床、裁衣

忌：出行、動土、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：4、13、27

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：健康欠佳，及早檢查身體，可防患於未然。

金牛座：有令人羨慕的好運氣，要懂得感恩和知足。

雙子座：運勢相當好，但謀事仍需努力，勿心存僥倖。

巨蟹座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

獅子座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

處女座：事業運差勁，頭頭碰着黑，信心備受打擊！

天秤座：運勢平穩，職場上安守本分，可遠離煩惱。

天蠍座：財運弱，處理投資問題要打醒十二分精神。

人馬座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

山羊座：春風滿面但切忌得意忘形，綠色衫可增運。

水瓶座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

雙魚座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）馬 心情差

鼠：職場上盡情表現自己，易獲上司賞識。

牛：話頭醒尾，做事收放自如，效率驚人。

虎：偏財運強，投資眼光準，獲利冇難度！

兔：財運低迷，勿胡亂消費，易入不敷出。

龍：吸收力強，多接觸新事物，獲益不淺。

蛇：人緣佳，獲友人請吃飯，可大飽口福。

馬：是日沖煞，情緒不穩，易招惹口舌之爭。

羊：激動冇好處，一人讓一步，勿小事化大。

猴：精神上獲得家人支持，做事信心十足。

雞：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

狗：談笑風生，人際關係好，心情靚到極。

豬：和氣生財，包容家人，勿為小事發脾氣。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

明日復明日

「明日復明日，明日何其多。我生待明日，萬事成蹉跎。」

出自《明日歌》的名句，意思指明天之後又接着一個明天到來，明天實在是太多了，如果一生中的每件事都等待明天才去做，那麼只是在虛度時日，到頭來所有事情都做不成！

今天是大年初九，過多幾天就到農曆正月十四，按傳統曆書《通勝》的記載，這一天是「立春」，即廿四節氣中的第一個節氣。

今年立春在2月4日上午10時43分開始，意味着正式進入癸卯兔年。所謂「一年之計在於春」，而今年剛巧雙春兼閏月，一般喜用婚嫁。

最近好多客人問怎樣好好掌握婚嫁安排事宜，今天就同大家分享。首先一對新人要先選好哪天正式註冊結婚，這一點好重要，宴請親友則可另選吉日，因雙方正式註冊當日可產生命運計算，等同一個國家或公司正式成立當日也產生命盤，可以去計算未來運程起落和大運發展。

婚嫁擇日，先要有雙方的出生日期，以及雙方父母所屬生肖來定吉日。

當時來運到，便要馬上爭取。行運必需行動，因此中國對擇日改名十分重視。