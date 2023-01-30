賭城復出變懺悔大會︱王力宏爆喊跪地：去年不太容易！

台灣天王王力宏因被前妻李靚蕾毀滅式爆料，被指涉及約炮等不倫行為，離婚風波鬧得滿城風雨，並在2021年12月宣布停工。封咪超過一年的他昨日在美國開騷重新起步，披頭散髮唱至爆淚下跪，細訴過去一年活得不容易，他認命地說：「幸或不幸，我都虛心接受。」演唱會頓變懺悔大會！

停工逾1年的王力宏，選擇在美國拉斯維加斯重新出發，在當地時間大年初七下午（即香港時間昨晨）於演藝場館Resorts World Theatre舉行演唱會《ONE Leehom Wang 一個王力宏2023 Live》，票價最高約4,600港元，但依然全場爆滿，座無虛席，王力宏的父母及弟弟也親臨現場支持。封咪超過1年的王力宏清唱《你不在》揭開序幕，披頭散髮的他以一身簡約打扮上陣，期間分別以鋼琴及小提琴演奏，整個騷共唱了20首歌曲包括《龍的傳人》，當中唱至激動處時不但跪下，尤其唱《不要害怕》時更一度哽咽，有聲稱在場睇騷的網民指王力宏當時曾擦拭眼睛，疑似落淚！

王力宏唱畢《你不在》後感性地說：「我有想過如果我重新站在這個舞台上，我們會不會見面，你們在嗎？」樂迷即高喊：「在！」令他感動得熱淚盈眶，並90度鞠躬，又感慨地說：「如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。有時候，我們面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力，把它變成對的，開始第一步。謝謝你們都在。因為人生中，總是有摔倒的時候，有時候摔得輕，有時候摔得重。在過去的一年，對許多人來說，應該不容易吧？像我去年，就不太容易。」語畢即苦笑。

憑歌寄意想見子女

他更首度公開演繹兩首新歌，其中《ONE一個》的歌詞：「一段感情，難道非得爭個輸贏，哪怕一個人獨自的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己」，更是透露他過去一年多來的心路歷程，他演唱前說：「許多的『一個』，加起來就是『每一個』，因為我經歷過這些事，我想，這『一個』新的我，會更懂得『每一個』你。如果這個世界曾讓你失望，願我們溫柔相待，懷抱信念、希望、愛。」

至於另一首獻給子女的新歌《想見就能相見》時，因現場大螢幕播放歌詞：「親愛的孩子們今晚爸爸有歌想給你唱，屬於我的星星月亮和太陽，總有一天總有一天，想見就能相見，不管多久，無論多遠，總有一天發現我對你的愛，在你身邊一直在，從未離開」，令本來雀躍興奮的樂迷感動得頻頻拭淚，而王力宏唱至最後一句時，更真情流露，不禁哽咽。最後他選唱《Kiss Goodbye》為個唱畫上句號，唱畢再次深深鞠躬，全場觀眾報以連綿的掌聲，直至他退場，觀眾仍不願散去。

王力宏復工成為熱話，其感性言論更被指把演唱會變為「懺悔大會」，引起內地網民熱議，因他出事時曾被官媒狠批「退圈恐怕還未夠」，而其作品也被下架，內地網民對會否支持王力宏回歸持兩極意見，有支持者稱十分期待他返回內地開騷，力讚他實力依然超強，更指他被家事纏擾下已努力解決，但另一派網民卻不看好，認為應跟其他劣迹藝人看齊，故王力宏能否在內地重拾舊山河，還是未知之數。

李靚蕾近3個月零動態

自2021年12月15日王力宏宣布離婚後，遭李靚蕾在網上發動「萬字屠宏」毀滅式爆料攻勢，稱難忍扛着「優質偶像」光環的他召妓及約炮等不倫行為，並因有小三而離婚，連台灣女星徐若瑄及組合BY2成員Yumi也被牽連。王力宏堅稱未有對婚姻不忠，指女方有孕後以拳打腳踢逼婚，並索取「綁匪價」贍養費6.6億台幣（約1.7億港元）。直至同月20日他發文稱「都是我的錯」，指作為男人要承擔所有責任，並宣布「我準備暫時退出工作」。之後繼續發文爆料的李靚蕾，為集中火力和王力宏在子女撫養權及探視權的官司上開戰，以及保障子女權益，已刪除相關爆料貼文，只是間中網晒親子日常照，而最近一次更新已是去年10月31日。

徐若瑄與黑人夫婦復交

台灣女星徐若瑄（Vivian）前年底被捲入王力宏與李靚蕾的離婚風波，當時內地瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人（陳建州）大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」，有指Vivian因此與黑人夫婦割席。時過境遷，Vivian已重新出發，去年更在台北小巨蛋開騷。她日前於社交網分享賀年相時，黑人更有畀Like，足證他們已和好。

而Vivian回顧去年為籃球賽表演歌舞的短片，她表示希望2023年能唱更多好歌給大家聽，片段中見穿上露腰裝的她，一時掩面一時賣萌，落場跳舞時更興奮到踢腿，跟王力宏復出下跪相映成趣。