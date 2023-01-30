娛圈單打︱瞓身投入大灣區　新年出Po又招罵

這些年，不少香港藝人北上掘金，歌手周柏豪也是其一。他先後演出《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等多個內地綜藝節目，成功吸納一批內地粉絲，不過有得必有失，香港粉絲對於偶像「放棄香港市場」愈來愈不滿，結果一個晒父愛的社交貼文一出，竟招來罵聲一片。

新年伊始，周柏豪於多個社交平台貼出愛女周芯悅與玩具的合照，更一改以往女兒必定不見樣的作風，貼出愛女正面相並留言。本來父慈女孝十分溫馨，詎料網民卻留下一地「負皮」，皆因他在Fb以簡體字發文，在IG則用繁體字，大批網民湧入其「臉書」批評他為何不用繁體字：「點解要簡體字？」，「打廣東話啦唔該」，「呢度唔係微博喎」，「人哋目標市場喺大陸」，一時間，人聲鼎沸。

不過，也有理性粉絲力撐，直指繁體字只有香港和台灣使用，內地、馬來西亞和新加坡都是使用簡體字，認為周柏豪不過展現父愛，用甚麼字體無甚影響。

究竟周柏豪為何在兩個社交平台用字一繁一簡，大家不得而知，但人望高處，水往低流，今時今日國家崛起，藝人北望神州冀得到更大發展空間，何足為奇。只是香港社會畸形，中港矛盾激烈，愛國才會成為原罪。

當然，周柏豪使用社交網「出事」已非首次，2012年一篇有感而發的「玻璃杯」潮文，令他獲封「大文豪」，遭網民恥笑至今。2019年他在IG以黑底白字發文，呼籲大家登記做選民，更遭內地小粉紅出征。成也社交網，敗也社交網，看來還是小心使用為上。