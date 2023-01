《奇異女俠》楊紫瓊AARP再封后 班頓費沙奪影帝

由美國退休人員協會(AARP)雜誌主辦的《第21屆年長人士電影頒獎禮》前日於美國舉行,結果,楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》( Everything Everywhere All at Once)擊敗死對頭姬蒂班查(Cate Blanchett)勇奪最佳女主角。

楊紫瓊因身在倫敦拍攝新片《Wicked》而缺席頒獎禮,不過她亦拍攝得獎片講感受:「在60歲的時候,我知道Evelyn Wang (楊在《奇》飾演的角色)這個角色對我這個演員意味著甚麼,但我真的不知道任何人,更不用說我們這個年齡的人,會如何看待這個角色,或者他們是否會喜歡這個角色。但是我們做到了!」而她的《奇》女拍檔珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)則獲頒事業成就獎。至於影帝方面,班頓費沙(Brendan Fraser)憑《鯨》(THE WHALE)擊敗兩位「湯哥」-湯告魯斯(Tom Cruise)以及湯漢斯(Tom Hanks)等奪獎。

而「靚佬湯」的賣座電影《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)則捧走最佳電影,該片監製謝利畢咸瑪(Jerry Bruckheimer)代表上台領獎。澳洲導演巴兹雷曼(Baz Luhrmann)就從《貓王》男主角Austin Butler手上接過最佳導演獎。

【《第21屆年長人士電影頒獎禮》部分得獎名單】

最佳電影:《壯志凌雲:獨行俠》

最佳導演:巴兹雷曼《貓王》

最佳男主角:班頓費沙《鯨》

最佳女主角:楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角:Judd Hirsch《法貝曼:造夢大師》

最佳女配角:Judith Ivey《Women Talking》

最佳劇本:石黑一雄《Living》

最佳整體演出:《她說》

事業成就獎:珍美李寇蒂絲

最佳劇集:《老將》

最佳電視男演員:謝夫布烈治《老將》

最佳電視女演員:Sheryl Lee Ralph 《小學風雲》