《奇異女俠》楊紫瓊AARP再封后 班頓費沙奪影帝

由美國退休人員協會（AARP）雜誌主辦的《第21屆年長人士電影頒獎禮》前日於美國舉行，結果，楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》( Everything Everywhere All at Once）擊敗死對頭姬蒂班查（Cate Blanchett）勇奪最佳女主角。

楊紫瓊因身在倫敦拍攝新片《Wicked》而缺席頒獎禮，不過她亦拍攝得獎片講感受：「在60歲的時候，我知道Evelyn Wang （楊在《奇》飾演的角色）這個角色對我這個演員意味著甚麼，但我真的不知道任何人，更不用說我們這個年齡的人，會如何看待這個角色，或者他們是否會喜歡這個角色。但是我們做到了！」而她的《奇》女拍檔珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）則獲頒事業成就獎。至於影帝方面，班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》（THE WHALE）擊敗兩位「湯哥」-湯告魯斯（Tom Cruise）以及湯漢斯（Tom Hanks）等奪獎。

而「靚佬湯」的賣座電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）則捧走最佳電影，該片監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）代表上台領獎。澳洲導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）就從《貓王》男主角Austin Butler手上接過最佳導演獎。

【《第21屆年長人士電影頒獎禮》部分得獎名單】

最佳電影：《壯志凌雲：獨行俠》

最佳導演：巴兹雷曼《貓王》

最佳男主角：班頓費沙《鯨》

最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角：Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》

最佳女配角：Judith Ivey《Women Talking》

最佳劇本：石黑一雄《Living》

最佳整體演出：《她說》

事業成就獎：珍美李寇蒂絲

最佳劇集：《老將》

最佳電視男演員：謝夫布烈治《老將》

最佳電視女演員：Sheryl Lee Ralph 《小學風雲》