與太陽做同門　朴寶劍落實簽約YG旗下廠牌

韓劇《請回答1988》及《雲畫的月亮》的男星朴寶劍，上月約滿離開合作10年的Bloosm事務所，外界都很關心他的去向，早前先後傳出他與天團Big Bang所屬的YG事務所及另一天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所，但兩間事務所均否認傳聞。

今日（30日）有韓媒指朴寶劍已決定與THE BLACK LABEL事務所簽約，THE BLACK LABEL是由YG的著名製作人Teddy於2016年創立，是YG旗下的獨立音樂廠牌，旗下藝人包括Big Bang成員太陽、男歌手Zion.T及女歌手Somi，而朴寶劍是首名簽約THE BLACK LABEL的演員。

THE BLACK LABEL方面已證實消息，並表示：「很高興能與在大銀幕及電視圈擁有大眾的信賴和喜愛的韓國演員朴寶劍簽約。」事務所指今後會全力支援，讓朴寶劍以演員身份及其他身份繼續發揮他的魅力和才能。

朴寶劍最近經常與男歌手Sean做義工，而Sean是YG的社內理事兼對內合作本部部長，估計他是經Sean介紹簽約THE BLACK LABEL。