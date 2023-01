由奧斯卡金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導的高成本特技大作《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)自去年底上映以來票房一枝獨秀,上周五(27日)影片的全球累積票房已衝破20.748億美元(約162.4億港元)超越《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)於2015年創下的20.71億美元(約162.1億港元),正式打入影史上全球最高票房電影第4位!

接着占士將會「自己打自己」挑戰他執導的《鐵達尼號》(Titanic),《鐵》目前累收21.94億美元(約171.7億港元)排第3位,不過由於《鐵》將於下月初再度全球重映所以預計票房將再度攀升。