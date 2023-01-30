準備換季！春日波鞋Hot Picks！

又到了換季時間！波鞋界亦開始熱鬧起來，除了推出新季度鞋款外，設計上亦加入許多流行又多元化的元素，例如厚底、小白鞋、不規則鞋面等。大家準備好用利是錢買新鞋未？不如先睇以下易襯精選，再出手咪慳番好多時間囉！

蝴蝶結元素 厚底增高波鞋

運動品牌adidas Originals與日系鞋牌ABC Mart近日合作推出GIRLS SHINE系列，將前者的3款人氣波鞋重新設計，包括STAN SMITH、FORUM BOLD、NIZZA TREK。每一款都有兩種色調選擇，並飾以閃閃發光的金銀色調飾品，令波鞋的整體觀更添光彩。

星星圖案 型格黑白波鞋

日本設計師品牌Maison MIHARA YASUHIRO（下稱MMY）以獨特設計的波鞋聞名，今次與潮流鞋店Atmos攜手推出男女裝波鞋，對追求與眾不同品味的鞋頭來說，絕對是一大驚喜。新作以MMY的經典鞋款BLAKEY為設計原型，鞋底呈現不規則的未來感，帆布鞋面印上星星圖案，而鞋孔處則採用了皮革材質，完美帶出不同布料拼接的效果。色調方面就以黑白色為主，但鞋底與鞋帶則全是白色，簡約中盡顯設計感。