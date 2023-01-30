異國風味西餐　隨時大擦

擺盤精緻、風格多樣西餐廳，坊間有好多選擇，也是特別日子的慶祝之選。近日又有不同新西餐廳登場，歐洲各地美食不在講，連拉丁美洲的風味都有，讓各位繼續擦餐好。

味遊四國

地中海美食融合了歐洲多國的精粹，於太古城開設的F.I.G.S. Bistro Mediterranean & Apéro Terrace Bar，餐廳的名字以法國、意大利、希臘和西班牙的國家字母縮寫命名，為客人提供4國菜式。法國代表就有胡椒吞拿魚他他配自家製馬卡龍、酸汁醃帶子配杧果及紅菜頭佐香茅酸醋醬，意大利西西里的鮮嫩烤蟹肉捲、松露意式芝士餛飩和各式意粉。來到風光明媚的希臘，必吃煙熏烤雞肉串、慢煮羊腿等美食。西班牙的話，各式Tapas如伊比利亞火腿及芝士炸丸子或巴斯克風味烤八爪魚等。最後以白朱古力無花果撻和西班牙油條等甜品作結，餐廳還設有戶外位置，讓客人味遊四國同時，也很有度假感覺。

海景配意菜

意大利水都威尼斯，是遊客必到的旅遊勝地，於尖沙咀開設的意大利餐廳Vista，可以飽覽維港景色，同樣寫意。餐廳供應傳統威尼斯酒館小食、各式薄餅和海鮮菜式等，也有富創意的美食。如以意式忌廉甜麵包 Maritozzi為靈感變奏的手撕烤豬肉意大利包，啖啖肉又Juicy。主菜有番紅花意式香腸意大利飯、龍蝦青檸意大利扁麵等。主菜有意大利海鮮拼盤、意式炸小牛扒、鹽焗海鱸魚配西西里燉菜等。意猶未盡的話，可以再一客水牛忌廉芝士配意式肉腸和西西里開心果薄餅，和朋友開心分享。最後以即席製作的意大利芝士蛋糕作結，充分感受意式滋味。

親民意式扒房

有慶祝活動，大家都喜歡去鋸扒，坊間的高級扒房大多高消費，將於2月在中環正式登場的意大利扒房Macelle，結合肉店和扒房的概念，由於直接從農民和漁民購入海鮮和肉類，故可以提供親民價錢的美食和產品。招牌菜有1公斤安格斯費倫提那牛扒和1.5公斤M5和牛牛臀蓋扒，另外有伊比利亞豬扒、醃製羊扒和走地雞等，自家製香腸和串燒也值得一試。午市及晚市套餐有牛扒或海鮮，配意大利香草麵包、薯條、沙律或餐湯及意大利雪糕脆餅，最低只要港幣百多元起，性價比高。

後花園偷閒

每逢假日，大家都會去有西貢遊玩一番，該區被喻為香港後花園，除了風景優美，還有很多好餐廳。早前Bistrocana在西貢開設新旗艦店，藍白色調配露天茶座，有一瞬間可能以為自己去了歐洲。餐廳推出Cold Seafood Platter，多款海鮮包括花蛤、青口、蟹、大蝦、翡翠螺等，配特製雞尾酒汁，鮮美無比。Chai Seed, Sweet Potato Avocado Mash有薯蓉、牛油果蓉、車厘茄，配紅菜頭鷹嘴豆蓉、烚蛋、煙三文魚和番薯條，分量十足。另一款Beetroot, Pomegranate, Edamame Avocado Toast，同樣是健康之選。餐廳特別配一系列特色雞尾酒，Lychee Paradise以檸檬汁、香茅、氈酒和荔枝酒調配，清新宜人。客人亦可揀無酒精雞尾酒，新開期間逢星期一至五指定時間，客人可用優惠價點選半打生蠔，用來配酒最好不過。

新派拉丁美洲菜

熱情如火的拉丁美洲，大家對其飲食風格了解不算多。想知多一點，不妨到灣仔新開的拉丁美洲餐廳ROSITA一試，菜式糅合了日本和法國烹調技術打造新派菜餚，晚餐時會供應2款嘗味菜單，只以粟米粉和水製成的委內瑞拉麵包Arepas，配雞肝慕絲和黃辣椒牛油，別具風味。酸橘汁醃海鮮以熱情果來醃製時令魚類或貝類，近日就有油甘魚和章魚供應，和多款配料混合，辛辣惹味。南美煮湯品配阿根廷香腸、白菜和傳統餃子，傳統的Guiso多以牛肉或雞肉配意粉，這裏就改用龍蝦。選用平原雞打造的雞肉菜式，配秘魯烤肉、肉餡餅及蔬菜，再加自家製雞汁，肉嫩汁香。甜品有傳統的Churros和清新的青檸薄荷雪葩，令人回味。