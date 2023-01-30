汪明荃未必連任八和主席　拒同MIRROR合作開騷：大家唔同台

香港八和會館新春團拜午宴因為疫情關係停辦了3年，今日（30日）在尖沙咀一酒樓復辨，主席汪明荃（阿姐）、羅家英和謝雪心等出席，羅家英是八和康樂組主任，他發揮搞笑本色，現場大派心心，汪明荃透露香港八和會館今年慶祝70周年，年中將會換屆，提到留任與否？她說：「我要考慮，我都做咗20年，係一個里程碑，都有啲成績，人人有抱負，應該畀其他人做吓（轉做顧問？）唔會啦！（會唔捨得？）唔會，有啲嘢其他人做可能適合，睇吓點，仲有幾月，（專心做番演藝？）都係我鍾意嘅嘢。」

她稱今年過年沒有外遊，爭取時間同親友拜年，昨日亦有去黃大仙。MIRROR 3子Anson Lo、Edan和Jeremy早前去阿姐和羅家英家拜年，她笑說他們不懂唱《歡樂年年》，但識唱《迎春花》，十分開心，問將來可會合作開騷？她稱無想過，因為大家不同電視台。當日阿姐準備上海糉、雲吞、蘿蔔糕、花旗參雞湯等美食款待。

她說：「Edan同家英哥合作過，幾有緣分，相處咗成個月，對大家好了解，家英哥係大細路，佢哋幾個又好乖，Anson Lo上年嚟過，Jeremy就第一次。」她透露有見契女謝婷婷和契孫女，第一次見契孫女真人，大讚遺傳媽咪長腿，十分靚女，因當日要在西九演出攝時間見面，故未有準備禮物。她說：「佢好乖，屋企好識教，識性，婷婷管教好嚴，攞嘢要講Thank you。」