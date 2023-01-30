台灣燈會　300件燈飾作品閃爆

元宵前後到訪台灣，絕對不能錯過大大小小的燈會。除了規模龐大、每年會輪流到各縣市舉辦的台灣燈會，各縣市政府亦會精心籌辦地方燈會，讓居民及旅客欣賞耀眼奪目的花燈。要數今年最具話題性的，肯定非2月5至19日舉行的「2023台灣燈會在台北」莫屬，佔地面積達168公頃，打造4大展區，展出逾300件燈飾作品，當中的主燈「玉兔壯彩」更高達22米，設計以甜美造型配搭科幻元素，絕對令人耳目一新！

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22米高主燈 太空裝兔兔

今年的台灣燈會是相隔23年後再度於台北舉行，自然備受矚目。設有光、源、未來和中央4大展區、串連東區及信義區、松山文創園區、國父紀念館、台北101等重點區域，帶來1座主燈、6座副燈及逾300件燈飾作品。其中設於國父紀念館及市府前廣場的中央展區是焦點所在，事關這裏會擺放3座副燈及主燈「玉兔壯彩」，主燈由藝術家李明道（Akibo）創作，高22米的兔兔配上一身粉紅太空裝，並利用臉部動作捕捉技術把奧運金牌選手郭婞淳的笑容融入兔子表情，甚富心思。位於忠孝敦化站東區商圈的「光展區」有不少呼應兔年的兔仔燈飾。位於松山文創園區的「源展區」融合了歷史與創新元素，展出來自各地多元共融的作品。位於信義商圈的「未來展區」展示作品則象徵台北城市場域的轉化新生與永續未來。另有以台北市12行政區為題的作品，融合各區自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗，例如松山燈區的「玉兔招財喜迎春」及大安燈區的「快樂天堂兔」等。

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全台最大 水上主燈

如果你身處台中，可參加於2月4日至12日在台中市中央公園舉行的中台灣元宵燈會「幸福台中」。場內分為六大主題燈區，因應公園地形地貌炮製逾30座燈組，焦點有10米高主燈「幸福台中Happy兔」搭配逾3,000平方米的大型場景水霧光影及130支光束燈，打造出全台灣規模最大的水上動態主燈。另外的「兔萌窩燈區」以中央公園招牌天井呈現8米高「兔媽媽」吃着紅蘿蔔溫暖地守護兔寶寶的情境。其他還有利用老樹延伸了一圈無底樹洞的「夢幻樹燈區」，將獨角仙、瓢蟲、蜻蜓等昆蟲造型燈結合奇花異草和蘑菇等的「萌蟲蟲燈區」，10米高大型兔子裝置配合萬花筒般色彩轉換的「萌兔萬花筒燈區」，與插畫家米拉合作的「好冰友找朋友燈區」及6組3米高兔子連續發光亮起的「光之流域燈區」，亮點眾多。燈會期間每日更會限量派發小提燈HAPPY兔，可把提燈掛於胸前，拉動機關耳朵更會擺動，玩味十足。

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空中觀賞 粉紅兔兔

即日起至2月5日於南投縣會展中心舉辦的南投燈會同樣是話題所在，場內共有4個主題區及13個特色燈區，除了有國際花燈大師黃文全操刀的主燈「彩兔賜福」外，更與近年大受歡迎、由日本插畫家Kanahei創作的「卡娜赫拉的小動物」聯名合作，推出1座大型副燈、12個大型充氣偶燈、9場無人機煙火Show及多款聯名商品。焦點有出動400架無人機的煙火Show，呈現P助與粉紅兔兔暢遊南投的可愛畫面，配合煙火或交響組曲水舞，視覺效果震撼悅目。另外高7米的粉紅兔兔副燈以「P助與粉紅兔兔之招財進寶」為題，結合傳統花燈工藝及燈光Show，睇頭十足。燈會期間更推出「卡娜赫拉的小動物」聯名燈會紀念幣及多款南投限定周邊商品，還有不定時快閃利是派發活動。至於場內「水波光影」、「木森之息」、「奇光之彩」及「永恆之流」四大主題互動燈區融合聲光影像、感應互動科技及創新燈效，構成沉浸式互動場域。