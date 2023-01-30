鮮花雖好仍要綠葉扶持至顯得嬌美，而索女要提升吸引力，亦要經過悉心打扮。日本AV界可謂精於此道，女優剝光豬同男優肉搏時，就會玩吓着衣誘惑，例如着對黑絲襪上陣，增強美腿誘惑，又可以用黑絲美腿嚟撩動男優，令交歡場面更加精彩過癮。

夾擊M男

片廠MILU推出嘅《淫語着衣癡女》，講述美園和花及佐藤乃乃果呢兩位索女勾引男人大玩3P，而佢哋作為癡女，專門挑選享受被玩弄嘅M男上床，當佢哋搵到目標之後，就會換上空姐服加黑絲襪上陣，除咗會叫M男品嘗黑絲襪嘅味道，仲會用黑絲美腿夾擊對方，更會玩埋顏面騎乘，搞到M男幾乎透唔到氣！不過辛苦過後都會有回報，因為兩女會輪流施展精湛騎功令佢享盡快感。

美腿擦槍

喺OFFICE K's出品嘅《放課後變態黑絲俱樂部》中，星川莉久表面上係一位品學兼優嘅乖乖女，但係佢為咗搵錢，加入援交俱樂部做援交妹。而佢非常受恩客歡迎，除咗因為斯文又靚女，仲有係佢會換上黑絲襪嚟招呼客人，相當引人入「性」，更加擅長用黑絲美腿令客人飽受快感衝擊，想享受美腿擦槍又得，想暴力少少扯爛佢對絲襪又得，必定能滿足晒客人所有嘅要求。

反客為主

喺MEGAMI推出嘅《令M男着迷的保健室》入面，身材高挑嘅香苗玲音擁有一對修長美腿，每日佢都會着黑絲襪喺保健室工作，不過佢唔係為病人治療，而係滿足班M男嘅慾望，佢會用盡方法玩弄班M男，例如逼佢哋聞自己對黑絲美腿，又會用美腿摩擦M男身上各個敏感點，甚至會嚟個反客為主，進攻對方嘅禁地！但係班M男唔會覺得委屈難受，而係相當享受！

簡評

巨乳當然可以令男人慾火高漲，但係美腿再加上黑絲襪點綴，對於引爆男人嘅慾望一樣咁厲害！今次為大家介紹嘅3部作品就以黑絲襪配美腿作為賣點喇！當中本仙最鍾意美園和花同佐藤乃乃果主演嘅《淫語着衣癡女》，皆因兩位女優都係出色嘅癡女，而且各具特色，佢哋夾擊男優時更玩盡各種花式，最重要係佢哋換上黑絲襪喪磨男優嘅場面夠猥褻，真係睇到人扯晒火！