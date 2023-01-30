被爆「隱藏身份」晒唱功　泳兒踩過界：最想演女鬼！

入行17年的泳兒首得「叱咤樂壇女歌手」銀獎後遭網民起底，疑兩度化名「深井小燈籠」在社交平台任網民「點唱」及「任傾」，對於其隱藏4年的身份終被揭開，泳兒預告或以真名再現身。此外，她亦銳意做演員，直言最想做女鬼角色。

4年前以素人歌手「深井小燈籠」在社交網以天后級唱功吸粉，當年她只肯透露「小妹姓陳」，而近期再進化為「深井小燈籠2.0」再現，繼續以歌會友，跟網民傾偈交流，由於聲線似足泳兒，故被指為「原來天后在線上」。

日前泳兒在專訪中，被問到疑以素人身份在網上唱歌，她模棱兩可謂：「大家覺得係咪係囉，答案都唔緊要啦！我都唔知點解啲網民搵番4年啲Po嚟講。」問及對「深井小燈籠」的唱功有何評價？她忍不住讚賞：「都唱得唔錯，有啲似我把聲。」又笑言未來化名「小籠包」或用真名「陳家欣」再在網上開唱。

現時身在瑞士的她，表示希望在旅程中淨化心靈，至於新一年歌路，她謂明年是否向金獎發力容後再想，重點是提升自己的質素：「啲歌同狀態都好，要Keep住磨練同進化自己。」又指日前收到新歌歌詞，令她一睇就喊：「就係份詞好貼近我嘅經歷，所以喊咗出嚟，搞到去朋友生日會都遲到。」除希望提升歌唱水準外，她亦為鋪路當演員而進修演技，自爆最有興趣扮女鬼。

場地：Mustard Seed Co-Working Space