Lien Sue德國Poker高手　全裸All In

美國、俄國同日本嘅性感女Coser，相信大家都已見識過唔少，但嚟自德國嘅性感女Coser唔知你又認識幾多個呢？其中就有呢位身材火辣嘅Lien Sue，佢扮演Poker高手全裸All In嘅造型，更係令人印象深刻。

資深玩家

喺唔少人眼中，從事Cosplay活動嘅都係流行日本ACGN文化嘅地方為主，故此除咗日本、美國同俄國外，喺台灣、泰國及英國等地，都有唔少專業嘅Coser。而講到著名嘅性感女Coser，大家總係覺得同德國扯唔上關係，因為當地好似唔流行日本文化，亦唔覺有人氣性感女Coser登場，但如果你咁諗就真係錯喇！

事實上，德國不但有唔少Coser，以性感形象示人嘅火辣女Coser更係有唔少，其中就有呢位嚟自德國波登湖嘅Lien Sue。今年23歲嘅佢，早喺17歲時便已開始參與Cosplay活動，並以性感日本ACG女角色嘅Cosplay造型示人，而大學畢業後更全身投入Cosplay界，並獲得相當高嘅人氣。

開放文青

咪睇佢嘅Cosplay造型咁火辣，所拍嘅寫真相尺度相當大，而且仲有經營OnlyFans帳號，予人野性豪放嘅形象，但原來佢喺大學時係修讀修辭學，名副其實係一位文青少女，正因為咁，所以唔少網民都覺得佢係正宗嘅「密實姑娘假正經」。

對此，Lien Sue就話呢個係大家對文系少女嘅錯覺，其實佢有唔少女同學不但係Cosplay愛好者，當中更有唔少嘅Cosplay造型比佢更加大膽，性感度比佢仲高添！Lien Sue笑稱，當時見識到佢哋嘅性感尺度亦嚇咗一跳，同時亦從對方身上學到唔少Cosplay嘅技巧，其中就有自製服裝，近年佢更係幫其他人製作服裝，而性感度更係會按對方嘅要求修改，認真叻女！

Profile

出生地：德國

身高：170cm

三圍：36G-24-36

Lien Sue嘅Cosplay造型有幾性感？寫真尺度有幾大？只要去佢嘅官方網站便會一清二楚。雖然佢貴為德國性感Coser中嘅紅人，但其實佢一直努力幫自己增值，最近佢便努力學化妝，決心成為造型師。