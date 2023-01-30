老虎狗愈鬧愈興奮　蘇韻姿養「破壞王」訓練EQ

「熊心如」蘇韻姿（Andrea）在劇中的貴婦狗「啤啤」的骰又可愛，但現實生活中，她卻鍾情外形粗獷的法國老虎狗，直指愛犬Otis雖在狗界中屬低IQ界別，但事實卻是面懵心精，多得Otis經常激到她爆喊，日子有功下，成功訓練出她高EQ。

Andrea的愛犬Otis只得2歲，但四肢發達，體重達26磅，且樣子帶點兇狠，不過鐵漢柔情，每一步都黐到主人，冧到她心心眼：「佢係我嘅命根嚟架，我就係鍾意啲另類嘅狗狗，其實唐狗我都鍾意，不過就要有大地方先啱養，我暫時未有能力住到好大嘅地方。」

談及和Otis相依為命，她謂開心比不開心多，最難忘是Otis性格太活潑，但IQ是狗界中遲智商偏低，所以經常激到她紮紮跳：「有日我收工好攰咁返屋企，諗住快啲落妝瞓覺，點知一開門就見屋企部4、50吋電視機跌落嚟，我忍唔住發晒癲咁鬧佢：『部電視機我儲咗好耐先買到架，點解你講極唔明架？』我愈鬧，佢仲愈興奮以為同佢玩，嗰刻我嬲到崩潰，蹲低咗喺度喊。」

不過事後，她學曉凡事要冷靜再搵出問題根源及解決方法，現時Otis不再是破壞王，她撫摸愛犬謂：「我啲耐性係佢訓練番嚟嘅。」問到跟Otis出街是否沒有人敢埋身？她哈哈笑：「係呀，我初時仲諗住靠佢識男仔，佢真係做唔到嘢，不過好多女仔鍾意呢種狗，可能佢夠man啦。」

場地：LEYENDA.CIGAR