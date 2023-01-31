【是日通勝】

農曆正月初十

癸卯年 癸丑月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、裁衣、交易

忌：動土、安葬、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：8、14、28

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謀事忌主次不分，重要的公務要優先處理。

金牛座：小財不出，大財不入！太孤寒會破壞財運。

雙子座：愛情事業兩得意，善用好運氣，生活無憂。

巨蟹座：勉強無幸福，處理感情問題勿再自欺欺人。

獅子座：動氣易傷肝，好好控制情緒，對身心有益。

處女座：多做好事冇蝕底，你的善心可帶來好運氣！

天秤座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

天蠍座：愛情運上升，單身者有望迎來一段好姻緣。

人馬座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

山羊座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

水瓶座：財運強，嘗了甜頭要知足，切忌貪得無厭。

雙魚座：珍惜眼前一切，多一點笑容，運氣不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）羊 是非多

鼠：話頭醒尾，有力擺平工作上各種問題。

牛：事業運不錯，有利求職，要好好把握。

虎：對金錢的嗅覺靈敏，容易有意外收穫。

兔：心思縝密，謀事夠專注，表現受肯定。

龍：被突發事故殺個措手不及，勿自亂陣腳。

蛇：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

馬：身邊多小人，工作壓力大，忌魯莽行事。

羊：是日沖煞，心情糟透，言行容易得罪人。

猴：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

雞：為增添生活情趣多花心思，桃花會更旺。

狗：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

豬：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年鼠、牛、虎運勢

鼠：受「刑太歲」影響，運程會有起落高低，但有多顆吉星照耀，傷害性不大。從事演藝、幕前的朋友，今年會非常有利，明顯得到大眾注目，多加努力，人氣必定可以急升。但容易捲入是非，招惹口舌之爭，或因表達錯誤而招惹誤會，需遠離是非地。受到「祿神」吉星照顧，有利正財增長，工作表現會得到老闆欣賞，人工加幅會比其他同事優勝。感情方面，出現「紅鸞」、「咸池」兩顆桃花星，姻緣當旺。但易有不真實的霧水姻緣，提防感情有損。

牛：得到「福星貴人」照顧，心情開朗，冇憂冇慮，零煩惱。工作上要留意女性，自己容易成為對方的發洩目標。感情上，出現「寡宿」星，享受自我感覺，過了今年，就會回復正常。健康出現「羊刃」凶星，小心容易被利器所傷。財運方面，忌與人合作，易被人起尾注，招致破財。

虎：得到「陌越」吉星照耀，工作運勢穩步向上，如果想轉工，是適合的一年。受到「亡紳」凶星影響，會有犯官非的情況出現，尤其從事偏門行業，要萬事小心。健康方面，懷孕人士要特別注意，容易流產。男士會因為酒色財氣而受傷。財運方面，可考慮投資穩穩陣陣的藍籌股。