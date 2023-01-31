娛圈單打︱鋪路復出試水溫　珍惜機會勿玩女

曾經滄海難為水。一對夫妻走到離婚一步，能夠做到和平分手不吐怨言者，幾稀矣。一度因為離婚鬧得滿城風雨的王力宏、李靚蕾也不能例外。如今事過境遷，王力宏亦正式復工，日前在美國拉斯維加斯舉行演唱會，為回歸試水溫。

王力宏坦言，過去一年過得並不容易，直認人生總會有摔倒的時候，幸或不幸都只能虛心接受，感激粉絲一直支持。當然，買得票入得場都是真Fans，反應好是必然，但一場異地復出的演唱會是否代表人氣依然，還須拭目以待。須知真正考驗不是海外而是內地，只要內地觀眾不賣帳，Leehom想回復昔日光輝也難。

有人說，李靚蕾是高手，識得玩，用一篇又一篇情理兼備的心聲文，直接將Leehom的事業KO。但是否識得玩還是其次，是否有道理才是重點。一個女人嫁給一個男人近10年，為他誕下3個孩子，一直克盡婦道，努力持家，一點不容易。起碼傳媒從沒拍下李靚蕾揮霍無度、勾三搭四的照片，大多是她帶小孩的日常；反觀Leehom在「高質偶像」包裝底下多番出軌，直教人三觀盡毀。在人生路上重重摔了一跤，不能怪別人，只能怪自己。

幸運的是，內地一直沒有將他列入劣迹藝人黑名單，傳聞今年他將於多個綜藝騷重新露面，只要他以謙遜示人，擺出洗心革面的態度，以其音樂才華，要在內地重新站穩陣腳並非難事。

不管怎麼說，生命冇Take 2。但願Leehom珍惜得來不易的復出機會，尤其在私生活方面收斂一下，不要再傷害女人了。