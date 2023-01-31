飛北歐拍劇粉絲追星　吳磊趙今麥風雪中談情

童星出身的內地小生吳磊，獲「欽點」夥拍後起花旦趙今麥演出新劇，雙方並已低調飛抵北歐，進行外景拍攝，引來大批粉絲沿途追蹤，隨即炒熱網絡，不少粉絲更叮囑兩位偶像小心保暖。

內地著名作家墨寶非寶5年前憑改編作《親愛的，熱愛的》，成功捧紅楊紫及李現，當年該劇創下東方衛視及浙江衛視雙台破1.2收視的驚人紀錄，至今依然為人津津樂道。早前內地劇界盛傳其另一力作《在暴雪時分》，亦將被改編搬上螢幕，卡士方面隨即引起揣測。雖然有關方面尚未正式官宣，但男女主角吳磊與趙今麥以及工作人員等，於剛過去的大年初三已飛抵芬蘭赫爾辛基，準備正式開鏡。

據悉《在》劇講述男主角是曾經轟動一時的桌球天才，然而因年少輕狂犯錯，離開了自己最引以為榮的桌球事業，後來對同是桌球選手的女一一見鍾情，兩人攜手從低谷走向巔峰。劇組抵達芬蘭後，除忙於開鏡準備外，吳磊更趁取機會相約友人飯敍，而兩位當時得令的內地小生及花旦，吸引不少戲迷專程飛到當時追星，社交網不時有相關路透流出，只見赫爾辛基漫天風雪，為這個「愛情故事」增添不少浪漫色彩。

女主角戲服單薄

有指內地疫情政策放寬，內地影視圈隨即重整旗鼓，今次《在》劇投資加碼，除芬蘭外更會到法國取景，再返回內地繼續拍攝。而前日大隊已順利進行開機拜神儀式，晚上即投入拍攝，只見穿上晚裝的趙今麥戲服單薄，不少粉絲留言叮囑台前幕後要注意保暖。有指她與吳磊無論顏值、年紀及潛力都有優勢，令不少劇迷已引頸以待。