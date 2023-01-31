東方日報C1：宋仲基宣布再婚　加碼爆老婆有喜

與宋慧喬離婚4年的韓國男神宋仲基，認戀38歲的英籍女友Katy Louise Saunders只有一個月，在零預警下突然宣布雙喜臨門，自爆昨日註冊結婚，並將升呢父親，速戰速決的他立誓要與Katy共度餘生。「宋仲B」性別暫時未揭盅，不過Katy已獲安排入住市值逾1億港元的「安胎別墅」，早前更被拍得晒巨鑽選購BB裙，相信宋仲基是喜獲「前世情人」，一圓組織家庭的願望！

現年37歲的宋仲基於2016年與韓國頂級女神宋慧喬合拍神劇《太陽的後裔》撻着，翌年10月31日在韓國舉行世紀婚禮，可惜這段婚姻維持不足兩年，2019年7月宣布離婚，男神女神的幸福童話幻滅！至去年12月底，宋仲基被韓媒爆料指他「脫單」已久，與英國前性感女星Katy Louise Saunders拍拖約1年，同時有不少消息傳出2人好事近，甚至有網民聲稱在醫院的婦產科目擊他們現身。宋仲基大方承認戀情，但未有確認女方身份，並對女友有孕的傳聞不置可否。沒想到認愛只有一個月的他，昨日突然在官方粉絲團發文宣布同日註冊結婚，並熱切期待小生命的來臨！

讚Katy聰明善良

宋仲基在文中表示：「今天我想跟大家分享人生中比任何東西都珍貴和幸福的約定，一直在身邊支持我、與我互相珍惜和度過寶貴時間的Katy Louise Saunders，我已約定和她度過餘生。她擁有一顆善良的心，也一直抱住熱情過她的生活。」他盛讚Katy十分聰明，很尊重對方，更因為對方而令自己變成更優秀的人。喜訊浪接浪，筆鋒一轉，他更自爆將做父親，Katy已懷有身孕：「我們渴望建立幸福的家庭，為了這個約定而花了很多努力，很感恩地，我們迎來了珍貴的小生命即將降臨的消息。」

宋仲基表示與Katy以信任和愛慕為基礎下，昨日完成婚姻註冊的程序，之後在回家的路上親自寫這篇報喜文：「今後我們會以夫妻身份向着同一方向，一起過幸福的日子。真心感謝無論甚麼時候也珍惜我的所有粉絲，作為演員我今後會更加努力，祝大家健康幸福。」他自爆雙喜臨門的消息震驚全球粉絲，紛紛表示感到意外又驚喜，並送上大量祝福。

買BB裙似佗女

韓國爆料網Dispatch在宋仲基公開喜訊後爆料，指他前年在意大利拍攝韓劇《黑道律師文森佐》時認識Katy，去年春天在韓國首爾漢南洞的別墅同居，他們從不在意旁人目光，不時結伴去超市及旅行。而宋仲基為了讓Katy盡早適應韓國的生活，特別聘請英文老師幫忙翻譯，在女方懷孕後，更立即安排其父母飛往韓國照顧，現時他正與Katy及其家人住在市值約1.28億港元、位於首爾梨泰院的別墅。Katy早前就被發現與母親在首爾島山公園附近一間嬰兒用品店現身，戴上巨鑽戒指的她埋首選購BB裙，故被猜測腹中骨肉是女嬰。

宋仲基所屬的事務所表示一對新人會舉行婚禮，但日期和地點待定，婚後會在韓國及英國生活。宋仲基將於2月中赴匈牙利為新片《盧基菀》取景，估計要在當地逗留2至3個月。對於兒子再婚，宋仲基的父母接受訪問時表示：「沒有意見。」估計是不想給兒子壓力。

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