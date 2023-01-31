首部米高積遜傳記片將開拍　MJ姪仔敲定擔任男主角

美國已故流行音樂天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）的音樂傳記電影即將開拍。早前宣布將由美國導演Antoine Fuqua執導，

而今日就有網站就宣布MJ將由他的26歲歌手姪兒Jaafar Jackson飾演，消息傳出後Jaafar亦有於社交網站宣布消息並公開他以MJ經典造型在跳舞室的黑白照，他留言說：「我好謙虛和榮幸能將我阿叔米高的故事變為現實。致全世界所有的粉絲，我們很快就會見面。」而Jaafar的堂兄TJ亦有留言回應表示為他驕傲：「你真的是唯一能做對的人。🙏🏾」MJ母親嘉芙蓮（Katherine Jackson）亦表示好高興看到孫兒繼承了MJ作為藝人和表演者的遺產。據知影片的監製Graham King在全球選角後選中Jaafar飾演MJ，他說：「兩年多前我遇到了Jaafar，他將MJ的精神和個性體現出來的方式讓我震驚。在進行了全球搜索之後，很明顯他是唯一一個擔任這個角色的人選。」

今次將會是Jaafar的銀幕處男作，他之前在家族真人騷電視節目《The Jacksons: Next Generation》以及伯父Tito Jackson的MV《Love One Another》中演出過。Jaafar是MJ兄長杰明積遜（Jermaine Jackson）的兒子。