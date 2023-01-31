木村拓哉古裝新片趕走《入樽》票房稱冠

日劇天王木村拓哉擔正、夥拍當紅女星綾瀨遙合演的古裝大片《THE LEGEND & BUTTERFLY》，上周五(27日)在日本開畫。電影由真人片《浪客劍心》系列導演大友啟史執導，伊藤英明、中谷美紀等好戲之人亦有份演出。木村事前落足力宣傳，去年11月更不收分文為岐阜市舉行的「岐阜信長祭」演出，引起話題。結果不負所望，電影開畫後順利登上當地周末票房冠軍，將連續8周票房冠軍的話題動畫《THE FIRST SLAM DUNK》迫落第2位。

不過，觀眾對電影評價兩極，有粉絲讚飾演「織田信長」的木村與綾瀨遙飾演的正室「濃姬」間的愛情故事夠感人，但亦有歷史迷批評片中的戰爭場面欠睇頭。該片首3日收4.9億日圓(約2950萬港元)，但由於製作費高達20億日圓(1.2億港元)，票房至少要達35億日圓(約2.1億港元)要才可以回本。

此外，賣座動畫《One Piece Film Red》上映5個月於前日(29日)落畫，票房埋單收197億日圓(約11.9億港元)，打入日本歷代最賣座電影第8位，而全球票房大收319億日圓(約19.2億港元)。