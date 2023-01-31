新年肥幾磅？做家居操Fit番晒！

農曆新年期間總有各式賀年美食在眼前，年糕、煎堆、蘿蔔糕、糖果、朱古力……款款高脂、高熱量，令人不知不覺間就吃多了而肥幾磅。與其抱怨脂肪出現，不如實際行動控制食量，再跟住健身教練Zoe示範的幾組簡易居操，雙管齊下消脂收身。只要有恒心，要恢復苗條身形絕對不是夢！

毋須器材 隨時鍛煉

家居運動的好處，就是毋須借助健身器材，只需要一個活動空間便能隨時進行。就如Zoe今次示範的家居健身操，便是在客廳內進行，絕對方便想Keep Fit卻又無瑕上健身室的上班族。

開始示範前，Zoe提醒大家：「整套家居操包括5組動作，每組動作要做40秒，然後休息20秒，再繼續做下一組動作。建議整套健身操做4次（合共20分鐘），便能發揮燒脂、鍛煉體態的功效。」

第1組：開合行（Walking Jack）

大家應該對開合跳不陌生，其特點是不用跳躍。Zoe表示：「知道大家在家中一般不會穿運動鞋，而且不想做太多跳躍動作，所以選擇以開合行作為大家的熱身動作。此動作有效促進手腳的血液循環，亦有助鍛煉全身肌肉。」

Step 1：開始時身體站直，雙腳併攏，雙手在身體兩側自然下垂。

Step 2：雙腳打開至與肩膀同寬，雙手高舉，向外張開。

Step 3：雙手高舉高過頭頂，雙手雙腳打直，膝蓋不彎曲。最後雙手雙腳回到原位，呈現初始姿勢。

第2組：後弓箭步加飛鳥（Reverse Back Lunge + Fly）

上半身要用雙手做飛鳥動作，而下半身就以雙腳輪流做弓箭步。此動作可加強鍛煉手腳協調，同時也是全身的複合式大動作。Zoe提醒大家：「雙腿向後踏的時候，幅度要大一些，大概呈90度，而雙手伸直再高舉便可以。」

Step 1：先站直，目視前方，雙手垂在身體兩側。

Step 2：雙手高舉呈現飛鳥動作，右腳向後踏，膝蓋彎曲約90度，然後雙手雙腳回到原位。

Step 3：換左腳重複Step 2動作，然後雙手雙腳再次回到原位。

第3組：交叉弓箭步加肩推（Reverse Cross Lunge + Shoulder Press）

這一組結合兩個經典動作，雙手像抹窗一樣，做肩推動作，而雙腳就做後弓箭步的交叉式。此動作有效鍛煉大腿內外側肌肉和練出大家都很想要的蜜桃臀，同時亦有助收緊手臂線條，幫你減走拜拜肉。

Step 1：首先張開雙手，然後在身體兩側提起。

Step 2：雙手向上高舉，膝蓋彎曲，右腳踏向左後方，然後回到Step 1動作。

Step 3：換另一邊重複動作，雙手向上高舉，左腳踏向右後方。最後手腳回到原位，雙手繼續張開。

第4組：脈衝式深蹲（Squat Pulse）

無可否認，深蹲確是加速增肌燃脂的最佳鍛煉。所以Zoe在今次示範中，特別帶來脈衝式深蹲。此動作同樣需要蹲下，不過在深蹲90度位置要小幅度保持上下顫動。目的是進一步刺激肌肉，幫助增加訓練強度，令大家完成整組動作後，更有消耗體力的感覺。

Step 1：身體呈深蹲姿勢，先是蹲到較低的位置。身體向後坐，膝蓋不可前傾。

Step 2：身體略為向上升，然後維持姿勢，不能站直身體，然後把身體往下沉，回到起始姿勢。

第5組：大鵬展翅式深蹲（Slow Sumo+ Fly（Slow））

完成以上4組快速運動，或會微微喘氣及感到身體發熱。因此Zoe最後示範一個慢動作做結。「做動作時大家的雙腳要張開，雙手保持大鵬展翅的動作。想像自己的雙手變成翅膀，做出類似展翅飛翔的動作，此動作可同步增加肌肉耐力和柔韌性。」

Step 1：首先，同時張開雙手和雙腳。

Step 2：雙手輕柔自然地高舉，身體做出深蹲動作，同時吸氣。

Step 3：最後放下雙手起立及吐氣，配合呼吸做此動作會更有效發揮紓緩作用。

配合斷食 減少熱量攝取

要減肥成功，就必需消耗大於吸收。一般來說，運動有助增加消耗，但吸收方面，除了減少食量外，以控制進食時間來斷食也大有幫助。Zoe指出坊間流行的斷食法眾多，最基本入門是168，即是16個小時禁食，8個小時內進食。最簡單就是不吃早餐，中午12時後直至8時前進食，就能做到輕鬆斷食。想加強效果，則可選擇204，即是20個小時禁食，而剩下的4小時進食。不少進行204斷食法的人，都會選擇下午2時至6時前進食，其餘時間只喝水。至於再進階就是一天一餐，即是231，斷食者在一天之中，只有1小時可進食。

Zoe說：「以上斷食法，聽落似乎很嚴苛，但其實不難做到。因為斷食不代表節食，不是要少吃一些，而是在規定時間內如常進食。」由於斷食期間，沒有食物刺激，血糖相對穩定，胰島素分泌大大減低，變相有利消脂。而且每天只有短時間內可進食，可令人更認真挑選有營養食物進食。

韓國女團TWICE的隊長志效，便曾以204斷食法瘦身。雖然當時她每天只吃1餐，卻沒有戒口，加上大量運動，短短3個已成功減掉16kg。至於韓劇女王朴敏英，也曾靠一天只吃兩餐的斷食法，搭配日常吃的高蛋白低脂食物，成功瘦下10kg。

飲檸檬水排毒

此外，早上起床後先喝1杯清水，可加快身體排毒、促進新陳代謝，從而達致瘦身功效。至於水溫方面，切忌冷水，因為有可能令腸胃不適。可選擇室溫水或暖水，令身體氣血循環更佳，頭腦更清醒。Zoe建議在水中加入檸檬，因為檸檬的不溶性纖維比例很高，而且蘊含維他命C，能促進消化和有利排毒，並有效增強免疫系統。不過若然腸胃較弱便不宜食用，改為喝溫水更好。