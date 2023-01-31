約齊朋友打邊爐　寒流無有怕

天氣持續寒冷，最好來個火鍋派對，適合和朋友齊齊品嘗。本地台式火鍋店愈開愈多，每間都有不同的特色，近日有台式火鍋店開分店，有新湯底和配料供應，另外又有新主題火鍋店開張，趁天氣凍凍地，記得Call齊大家打邊爐喇！

藥膳養生

江南風景古色古香，想在香港欣賞都不難。觀塘新開幕的醉桃園，以中式復古風設計，配上掛畫和燈籠等布置，雅致幽靜。餐廳以江南風味和養生火鍋作主題，包括有藥膳花雕醉雞鍋、骨膠原藥膳美人鍋等10款湯底選擇。配料方面，選擇本地新鮮騸牯牛作手切牛肉，有牛胸爽、牛脷芯、邊爪、牛頸脊和池板等不同部位，另外有特盛龍蝦海鮮拼盤、海活魚刺身、花雕醉乳鴿、醉雞等供應。小食有潮式螺絲爽、避風塘茶樹菇和即炸午餐肉響鈴卷等，選擇都相當多。新張期間，由現時至2月28日全單9折。

環島美食遊

愛台灣美食的話，本地都好多選擇。好呷台灣火鍋剛於銅鑼灣開設分店，因應新分店推出的任你行‧環島遊套餐，當中有50多款食材，包括全新的養生當歸杞子鍋和黃金泡椒鍋作湯底，食材有鮑魚、沙鎚魚片、水蓮、羽衣甘藍、美國SRF和牛牛肋粒和手切牛下肩胛翼板等，推介必吃的日本國產牛肩胛，油脂分布平均，輕涮幾下即嘗，油香肉味濃。再加上台灣小食自助區內的多款小食，配台式飲品享用，吃得爽快又滿足。

海陸滋味

去吃火鍋，高質的肉類和海鮮是必選食材，剛於太古城開新分店的湊湊火鍋茶憩（甄選），以王羲之的蘭亭集序作主題設計，因應新分店特別推出的限定新品甄選山海一盤，內裏有伊比利亞黑豬肉、美國USDA頂級牛肩胛肉、六頭南非鮑魚、蝦夷扇貝、墨魚仔和基圍蝦等食材。無論配臺式麻辣鍋、紅顏花膠雞鍋或蟹粉黃魚鍋都咁夾。新張期內，由現時至2月15日，客人堂食火鍋消費至指定金額，即送A4和牛三角胸1份。