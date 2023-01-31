東冲有料到：泰國旅遊大使任雪冲

十多年前自己曾獲「泰國之友」的榮譽，今年再度獲得之餘，還加上一個相當於旅遊大使的獎項，實在感到Amazing。（胡慧冲提供）

「任雪冲」是指任達華、米雪和胡慧冲。我們三個剛在泰國曼谷經歷了一個很有意思和特別的農曆新年。

話說早於去年年中我們已接獲泰國政府旅遊局香港辦事處的通知，今年新年我將會獲得由泰國政府旅遊局頒發的一些獎項，包括有「泰國之友」及有一個類似泰國旅遊大使的獎項。

對於自己來說真的十分高興，其實早於十多年前自己曾獲「泰國之友」的榮譽，今年再度獲得之餘，還加上一個相當於旅遊大使的獎項，實在感到Amazing……雖然我們獲頒的獎項不是採用旅遊大使的稱呼，但意義上卻相當於旅遊大使。今次不再是自稱，而是官方承認的。

更加Amazing的是，自己從小已在電視電影中看見任達華及米雪兩位的演出，今時今日竟然可以一起奪獎，實在是意想不到。

在三天的得獎旅程之中他們對小弟十分照顧，某些場合有朋友要求他們拍照留念，他們也會叫我一起拍合照，免得我感覺被冷落，實在很會照顧別人的感受，真的令我感動。

領獎活動的數日行程相當緊湊，自己更於領獎當日在一眾來賓面前留下淚來……非常希望泰國的旅遊業能繼續有更美好的發展。

另一個高潮位是在唐人街的大型舞台上，當日曼谷市政府安排了一個大型表演，我們三位作為嘉賓上台分享和說一些恭賀說話，無論是略懂泰語的華哥、出動「貓紙」的米雪姐姐，抑或講着流利但不純正泰文的我，台下來賓均十分受落。

快樂的時刻總是相當短暫，活動完畢後華哥就飛去澳洲會琦琦和女兒，而米雪姐姐亦和家人往新加坡。希望來日泰國好香港好全世界都好！

胡慧冲