胡歌無預警宣布誕女：邁向人生下一個階段！

內地藝人胡歌感情生活一直低調，今日（31日）他突然透過社交平台宣布誕下一女，太太是圈外人，他表示：「我當爸爸啦。母女平安，向大家報喜。入行整20年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同朋邁向成人生的下一個階段。」他又表示：「過去一年的諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」

內地男神感情一向低調，而之前有指他已入《瑯琊榜3》劇組，上年8月有傳他跟年輕6年的女星王曉晨及已秘婚，更盛傳女方為他誕下一女，不過胡歌曾否認二人拍拖，而王曉晨亦公開運動影片中晒小蠻腰闢瑤。現時胡歌指另一半為圈外人，亦即不是之前傳的王曉晨。

而胡歌於社交平台宣佈喜訊後，網民戥他高興之餘，亦有人向他叮囑要勤開工、開劇賺奶粉錢，之前胡歌相隔多年才拍一劇，網民留言:「胡歌，你現在是當爸爸的人了，一定要注意自己的拍戲播出頻率，可不能和以前一樣幾年才播一部了，還沒拍完的比如《繁花》抓緊拍完，還沒進組的趕緊進，還沒上映的比如《馴鹿》、《不虛此行》去催一催，孩子奶粉錢不便宜啊！」大家比他還要上心呢！